Ze świata

Trump nie planuje przedłużenia rozejmu. "To już prawie koniec"

Górnicka-Partyka o rozmowach między USA i Iranem. "Trump nigdy nie kończy definitywnie negocjacji"
Prezydent USA zapowiedział, że dwutygodniowe zawieszenie broni, które wygasa w przyszłym tygodniu, nie zostanie przedłużone. Donald Trump ocenił jednocześnie, że wojna jest bliska zakończenia, a Iran wykazuje dużą chęć zawarcia porozumienia.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z dziennikarzem stacji ABC News, że nie planuje przedłużenia dwutygodniowego rozejmu w wojnie z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego - podał w środę Reuters. Rozejm został ogłoszony w nocy z 7 na 8 kwietnia.

Trump o zakończeniu wojny

- Może się to skończyć tak, albo inaczej (porozumieniem lub dalszą wojną). Sądzę, że porozumienie byłoby lepsze, bo wtedy mogliby odbudować (Iran) - stwierdził Trump.

Kilka godzin wcześniej w rozmowie z telewizją Fox Trump powiedział, że uważa wojnę z Iranem za "bardzo bliską zakończenia".

- Myślę, że to już prawie koniec. Tak. Uważam, że to już bardzo blisko końca - powiedział.

Zapowiedź drugiej tury rozmów

Trump stwierdził, że gdyby wojna została obecnie zakończona, to odbudowa kraju zajęłaby Irańczykom 20 lat. - A jeszcze nie skończyliśmy, ale zobaczymy, co się stanie. Myślę, że bardzo chcą zawrzeć umowę - powiedział Trump.

We wtorek Trump powiedział "New York Post", że w ciągu najbliższych dwóch dni może dojść do kolejnych rozmów USA z Iranem w Pakistanie. Negocjacje przeprowadzone w sobotę i niedzielę w Islamabadzie nie doprowadziły do porozumienia. Głównym problemem pozostaje program nuklearny Iranu.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SALWAN GEORGES / POOL

Donald TrumpIranUSA
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
