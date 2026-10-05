Ze świata Trump powołał nową grupę zadaniową. "Lepiej szybko przejąć nad tym kontrolę" Oprac. Wiktor Knowski |

Spotkanie Donalda Trumpa z liderami branży AI. Relacja Michała Sznajdera Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/EPA/PAP

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"Siły Superinteligencji" (Super Intelligence Force, SIF) mają zadbać o utrwalenie przewagi Stanów Zjednoczonych w rozwoju tej technologii" - napisał Trump w niedzielnym wpisie. Dodał, że ich zadaniem będzie również "ochrona interesów i poprawa życia wszystkich Amerykanów".

Inicjatywa jest następstwem rozporządzenia z 29 września, w którym prezydent formalnie zmienił nazwę sztucznej inteligencji na "Superinteligencję". W zeszłym tygodniu Trump zapowiedział również utworzenie rady ds. bezpieczeństwa AI.

Czym zajmą się Siły Superinteligencji?

"Siły Superinteligencji będą koordynowały relacje rządu federalnego z konsumentami, organizacjami pożytku publicznego, wspólnotami wyznaniowymi, operatorami infrastruktury krytycznej oraz spółkami rozwijającymi superinteligencję" - ogłosił Trump.

Wpis Donalda Trumpa o powołaniu Sił Superinteligencji Źródło zdjęcia: Truth Social

W skład zespołu wejdą także:

przewodniczący Federalnej Komisji Handlu (FTC) Andrew Ferguson,

podsekretarz stanu w Departamencie Obrony ds. badań i inżynierii Emil Michael,

dyrektor Urzędu Zarządzania Kadrami (OPM) Scott Kupor.

Grupa będzie odpowiadać bezpośrednio przed prezydentem oraz szefową personelu Białego Domu Susie Wiles.

Kierujący pracami zespołu Clayton objął stanowisko dyrektora Wywiadu Narodowego USA w sierpniu, po tym jak pierwszy kandydat Trumpa, Bill Pulte, został odrzucony przez parlamentarzystów. Wcześniej Clayton pełnił funkcję prokuratora federalnego dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Nadzorował tam wiele głośnych postępowań, w tym sprawę o handel narkotykami przeciwko byłemu prezydentowi Wenezueli Nicolasowi Maduro.

- Kiedy coś jest jednocześnie ogromną szansą i zagrożeniem, lepiej szybko przejąć nad tym pełną kontrolę - stwierdził Clayton, odnosząc się do rozwoju sztucznej inteligencji.

Obawy wokół rozwoju AI

Powołanie zespołu jest odpowiedzią na apele o zaostrzenie regulacji rynku ze strony kluczowych postaci z branży AI, w tym kierownictwa OpenAI i Anthropic. W wywiadzie opublikowanym 4 października prezes OpenAI Sam Altman przekonywał, że korzyści płynące z AI uzasadniają akceptację pewnego ryzyka, a sama technologia powinna pozostać powszechnie dostępna.

- Świat musi pogodzić się z pewnymi negatywnymi konsekwencjami na rzecz korzyści, jakie przynosi ta technologia, oraz wolności działania, jaką daje ludziom - powiedział Altman w rozmowie z Politico.

Jego komentarz pojawił się po serii incydentów, w których agenci AI łamali zabezpieczenia swoich producentów i hakowali zewnętrzne portale, a w tym strony rządowe. Do podobnych incydentów przyznały się firmy OpenAI, Anthropic, Google oraz Meta. Trump odrzucał dotąd apele o ścisły nadzór państwowy, pozostawiając kwestię regulacji głównie w rękach samych firm technologicznych.

Wątpliwości wobec "superinteligencji"

Pod koniec września Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zobowiązujące amerykańskie departamenty i agencje rządowe do przejścia na pojęcia "SI" oraz "Superinteligencja" przy jednoczesnym wycofaniu z oficjalnego użycia sformułowania "sztuczna inteligencja".

Część ekspertów podaje w wątpliwość sens tej zmiany, wskazując, że termin "superinteligencja" może wprowadzać w błąd. W języku branżowym odnosi się on do znacznie bardziej zaawansowanych systemów, które miałyby dopiero powstać.

Jednak niektórzy liderzy sektora technologicznego zdążyli już dostosować się do nowej nomenklatury - w tym miliarder Elon Musk, który w niedzielę ogłosił w mediach społecznościowych zmianę nazwy platformy AI w swojej firmie ze SpaceXAI na SpaceXSI.

"SpaceX to spółka rozwijająca superinteligencję" - napisał Musk.

SpaceX is a super intelligence company — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2026 Rozwiń

Właściciel Tesli powrócił niedawno do administracji rządowej, dołączając do projektu badającego przyszłość działań wojennych. Wcześniej Musk kierował w administracji Trumpa tak zwanym Departamentem Wydajności Państwa (DOGE), jednak jego misja zakończyła się publicznym konfliktem z prezydentem.