Trump: powiedziałem Netanjahu, żeby tego nie robił

Ataku Iranu na katarskie instalacje

Trump oświadczył, że rozmawiał z Netanjahu o zaniechaniu uderzania w infrastrukturę energetyczną Iranu. - Powiedziałem mu: nie rób tego. I on tego nie zrobi - stwierdził prezydent.

Sprzeczne doniesienia w sprawie ataków

Wcześniej Trump zapewniał, że Stany Zjednoczone "nic nie wiedziały" o izraelskim ataku na irańskie instalacje na polu gazowym South Pars - największym na świecie złożu gazu ziemnego.

Jednak izraelskie źródło zaznajomione ze sprawą przekazało CNN, że operacja została przeprowadzona w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, co podważało słowa prezydenta. Również amerykańskie źródło potwierdziło, że USA były "świadome" planowanego ataku.

Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone i Izrael są "niezależne", ale "świetnie się dogadują". - To jest skoordynowane. Ale czasami on zrobi coś, co mi się nie podoba, i wtedy już tego nie robimy - podsumował.

Netanjahu: Trump nas o to poprosił

Premier Benjamin Netanjahu oświadczył w czwartek wieczorem, że Izrael działał samodzielnie podczas uderzenia na kompleks gazowy South Pars.

Dodał, że Donald Trump zwrócił się do jego rządu z prośbą o wstrzymanie się z kolejnymi operacjami.

- Poprosił nas, byśmy wstrzymali się z przyszłymi atakami, i wstrzymujemy się - powiedział szef izraelskiego rządu.

Czytaj też: Atak na największe złoże na świecie. "Poważna eskalacja"

Odwet Iranu i eskalacja konfliktu

W środę Iran przeprowadził atak na kluczową instalację gazową w katarskim Ras Laffan. Trump potraktował to jako odpowiedź Teheranu na wcześniejsze izraelskie uderzenie w złoże South Pars.

W reakcji na eskalację napięcia Trump wezwał do powściągliwości i zapowiedział, że Izrael wstrzyma się od dalszych działań zbrojnych przeciwko irańskiej infrastrukturze energetycznej. Jednocześnie ostrzegł, że jeśli Teheran ponownie zaatakuje katarskie instalacje LNG, Stany Zjednoczone "wysadzą w powietrze całe South Pars".

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa

Czwartek jest dwudziestym dniem wojny na Bliskim Wschodzie. Konflikt rozpoczął się 28 lutego, gdy Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły naloty na cele w Iranie. W odpowiedzi Teheran uderzył w izraelskie i amerykańskie obiekty w regionie, atakując zarówno bazy wojskowe, jak i infrastrukturę cywilną - w tym lotniska oraz zakłady petrochemiczne.

Seria nocnych ataków doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen surowców energetycznych i pogłębiła obawy o bezpieczeństwo dostaw paliw z Bliskiego Wschodu.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski