Trump: powiedziałem Netanjahu, żeby tego nie robił

Donald Trump i Benjamin Netanjahu
Ataku Iranu na katarskie instalacje
Źródło: TVN24
Prezydent Donald Trump zwrócił się do premiera Izraela Benjamina Netanjahu o wstrzymanie ataków na irańskie instalacje naftowe i gazowe - poinformował portal stacji CNN. Szef izraelskiego rządu potwierdził, że Izrael zastosuje się do prośby amerykańskiego przywódcy.

Trump oświadczył, że rozmawiał z Netanjahu o zaniechaniu uderzania w infrastrukturę energetyczną Iranu. - Powiedziałem mu: nie rób tego. I on tego nie zrobi - stwierdził prezydent.

Sprzeczne doniesienia w sprawie ataków

Wcześniej Trump zapewniał, że Stany Zjednoczone "nic nie wiedziały" o izraelskim ataku na irańskie instalacje na polu gazowym South Pars - największym na świecie złożu gazu ziemnego.

Jednak izraelskie źródło zaznajomione ze sprawą przekazało CNN, że operacja została przeprowadzona w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, co podważało słowa prezydenta. Również amerykańskie źródło potwierdziło, że USA były "świadome" planowanego ataku.

Dlaczego USA nie powiadomiły sojuszników? Trump: nie byłoby niespodzianki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dlaczego USA nie powiadomiły sojuszników? Trump: nie byłoby niespodzianki

TVN24

Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone i Izrael są "niezależne", ale "świetnie się dogadują". - To jest skoordynowane. Ale czasami on zrobi coś, co mi się nie podoba, i wtedy już tego nie robimy - podsumował.

Netanjahu: Trump nas o to poprosił

Premier Benjamin Netanjahu oświadczył w czwartek wieczorem, że Izrael działał samodzielnie podczas uderzenia na kompleks gazowy South Pars.

Dodał, że Donald Trump zwrócił się do jego rządu z prośbą o wstrzymanie się z kolejnymi operacjami.

- Poprosił nas, byśmy wstrzymali się z przyszłymi atakami, i wstrzymujemy się - powiedział szef izraelskiego rządu.

Czytaj też: Atak na największe złoże na świecie. "Poważna eskalacja"

Odwet Iranu i eskalacja konfliktu

W środę Iran przeprowadził atak na kluczową instalację gazową w katarskim Ras Laffan. Trump potraktował to jako odpowiedź Teheranu na wcześniejsze izraelskie uderzenie w złoże South Pars.

W reakcji na eskalację napięcia Trump wezwał do powściągliwości i zapowiedział, że Izrael wstrzyma się od dalszych działań zbrojnych przeciwko irańskiej infrastrukturze energetycznej. Jednocześnie ostrzegł, że jeśli Teheran ponownie zaatakuje katarskie instalacje LNG, Stany Zjednoczone "wysadzą w powietrze całe South Pars".

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa

Czwartek jest dwudziestym dniem wojny na Bliskim Wschodzie. Konflikt rozpoczął się 28 lutego, gdy Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły naloty na cele w Iranie. W odpowiedzi Teheran uderzył w izraelskie i amerykańskie obiekty w regionie, atakując zarówno bazy wojskowe, jak i infrastrukturę cywilną - w tym lotniska oraz zakłady petrochemiczne.

Seria nocnych ataków doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen surowców energetycznych i pogłębiła obawy o bezpieczeństwo dostaw paliw z Bliskiego Wschodu.

pc

Opracował Bartłomiej Ciepielewski

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA POOL

USAIzraelDonald Trump
Zobacz także:
shutterstock_2523824573
"W najczarniejszych snach nie przypuszczałem". Bardzo złe wieści z Kataru
Ze świata
Karol Nawrocki
Mocny cios w pomysł Nawrockiego. "Już nie 197, tylko około 160 miliardów"
Ze świata
shutterstock_2600185337
Strach rozdaje karty. "Cena nie jest już jedynym kryterium"
Maja Piotrowska
lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
"Wzrost cen biletów jest nieunikniony"
Turystyka
shutterstock_2420167847_1
Ukraina chce wznowić loty. Jest specjalny zespół
Ze świata
Donald Tusk
Orlen wyprzedził Gazprom. Tusk komentuje, Morawiecki ripostuje
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
"Nowy porządek w cieśninie Ormuz". Oto pomysł Iranu
Ze świata
Czekolada
Cena produktu wystrzeliła. Polska na czele rankingu
Łukasz Figielski
Viktor Orban
Orban: to dla Węgrów kwestia przetrwania
Ze świata
shutterstock_2156231583
Gaz gwałtownie drożeje. "Potwierdza fatalne prognozy"
Rynki
Rafineria Samref w Janbu, Arabia Saudyjska
Iran odpowiada. Atak na ważne instalacje
Ze świata
broker, giełda, wall street, stock exchange
Ceny szukają sufitu. "Wcale nie będzie szaleństwem"
Rynki
Premier Słowacji Robert Fico
Fico: Polakom opłacało się tankować, wyschły dziesiątki stacji paliw
Ze świata
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Potężny model wywołał poruszenie. Twórca ujawnia kulisy projektu
Tech
Samorządowcy skierują wnioski do UOKiK o zbadanie polityki Orlenu w zakresie kształtowania cen paliw
Domański: to wymaga naprawdę bardzo uważnej obserwacji
Pieniądze
fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
Najnowsze dane z przemysłu
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Tyle przeciętnie zarabiamy. "Powiało chłodem"
lotnisko JFK Nowy Jork USA - Midary shutterstock_2230337947
Kolejne kraje zapłacą kaucję za wizę do USA
Turystyka
shutterstock_2523824573
"Rozległe zniszczenia". Iran zaatakował kluczowy kompleks energetyczny
Ze świata
shutterstock_2623282487_1
Zwrot w handlu ropą. Rosyjskie tankowce zmieniają kurs
Ze świata
W piątek na amerykańskiej giełdzie ceny ropy spadają - informują maklerzy
Atak na największe złoże świata. Ceny gwałtownie rosną
Rynki
sprzęt safe PAP
Kredyt koreański, obligacje a SAFE. Różnica to ponad 160 miliardów
Japonia. Kryzys paliwowy
Tak źle nie było od 1990 roku. Pilna interwencja władz
Ze świata
pap_20100719_0QX
Atak na największe złoże na świecie. "Poważna eskalacja"
Ze świata
Viktor Orban, Węgry
Orban zapowiada blokadę. "Sytuacja jest prosta"
Ze świata
Lotnisko w Dubaju
To ma być największe lotnisko świata. "Krótkotrwały wstrząs"
Alicja Skiba
Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak
Wiceminister: czas zadać pytanie, dlaczego tylko jeden senator PiS-u powiedział, jak jest
Puste lotnisko w Berlinie
Lotnisko zawiesiło wszystkie połączenia. Setki odwołanych lotów
Ze świata
pap_20260318_0BG
Szef MON: jesteśmy zainteresowani innymi środkami
Donald Tusk
Tusk: wystosowaliśmy twardy manifest do Komisji Europejskiej
