Ze świata Trump nie ustępuje. Rosyjskie paliwo może trafić do USA przed wyborami Oprac. Paulina Karpińska |

Rosja i USA porozumiały się w sprawie dostarczenia 300 tysięcy ton oleju napędowego. Relacja Michała Sznajdera Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Aaron Schwartz / POOL

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- Najważniejszym priorytetem i zobowiązaniem prezydenta jest troska o Amerykanów i pomoc w obniżaniu kosztów życia. I właśnie to robi - powiedział przedstawiciel Białego Domu, cytowany przez Semafor. - Prezydent nie zmienił swojego stanowiska w tej sprawie - dodało źródło.

9 października prezydent USA ogłosił, że porozumiał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych i innych krajów łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy. Oznacza to też zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 r. Decyzja prezydenta USA wywołała krytykę zarówno wśród demokratów, jak i części republikanów.

Dowiedz się więcej: Trump dogadał się z Putinem. Na rynek ma trafić rosyjski olej napędowy

Rosyjski diesel może trafić do USA przed wyborami do Kongresu

Dziennik "New York Post" napisał w środę, że rosyjski olej napędowy ma trafić na amerykański rynek jeszcze przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu, które odbędą się 3 listopada.

- Paliwo powinno dotrzeć tutaj w ciągu najbliższych dwóch tygodni, jeśli uda nam się wszystko załatwić - powiedziało gazecie jedno z amerykańskich źródeł. Rozmówca dodał, że Rosja zgodziła się wysłać "znaczną" ilość paliwa.

We wtorek prezydent zasugerował, że Rosja nie będzie sprzedawać swojego oleju napędowego Stanom Zjednoczonym, lecz wypuści go na rynek światowy.

Cena benzyny i oleju napędowego, używanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym, jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do Kongresu, w których Republikanie walczą o utrzymanie większości w obu izbach.

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Rosnąca inflacja w USA

Jak podało w środę amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS), wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w USA wzrósł we wrześniu o 3,7 proc. rok do roku. Miesiąc wcześniej był on na poziomie 3,4 proc.

Ceny benzyny wzrosły we wrześniu o 9,1 proc. Wyższe koszty paliw i żywności szczególnie odczuwają gospodarstwa domowe o niższych dochodach.