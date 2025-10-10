Trump: nałożymy na Chiny dodatkowe cło w wysokości 100 procent

Donald Trump zapowiedział, że wprowadzi dodatkowe cła dla krajów, w których obowiązuje podatek cyfrowy Źródło: TVN24

Trump zaznaczył we wpisie na platformie Truth Social, że cła mogą być wprowadzone wcześniej niż 1 listopada - w zależności od działań podejmowanych przez Pekin. Podkreślił, że stawka 100 procent będzie obowiązywać dodatkowo, oprócz ceł, które już wcześniej zostały nałożone na import.

Zapowiedział też wprowadzenie kontroli eksportu wszelkiego oprogramowania o znaczeniu krytycznym.

"Właśnie dowiedzieliśmy się, że Chiny zajęły wyjątkowo agresywne stanowisko w sprawie handlu, wysyłając do świata niezwykle wrogie przesłanie, w którym oświadczyły, że od 1 listopada 2025 roku zamierzają wprowadzić szeroko zakrojone kontrole eksportu praktycznie wszystkich swoich produktów, nawet takich, których sami nie produkują" - napisał prezydent USA.

"Dotyczy to wszystkich krajów bez wyjątku i najwyraźniej był to plan przygotowany lata temu. Jest to absolutnie niespotykane w handlu międzynarodowym" – zaznaczył.

"It is impossible to believe that China would have taken such an action, but they have, and the rest is History. Thank you for your attention to this matter!" - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Kx6deI2voC — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2025

Donald Trump: taki był ich plan od dłuższego czasu

"W Chinach dzieją się bardzo dziwne rzeczy! Stają się bardzo wrogo nastawieni i wysyłają listy do krajów na całym świecie, że chcą wprowadzić kontrolę eksportu na każdy element produkcji związany z metalami ziem rzadkich i praktycznie na wszystko inne, co przyjdzie im do głowy, nawet jeśli nie jest produkowane w Chinach"- napisał kilka godzin wcześniej Trump na swoim portalu społecznościowym.

Trump wyraził zaskoczenie i oburzenie działaniami Pekinu, które według niego "zatka rynki i utrudni życie praktycznie każdemu krajowi na świecie".

🚨Major New Statement from President Trump on China: https://t.co/qpAM0hkizx — Karoline Leavitt (@PressSec) October 10, 2025

Stwierdził też, że również inne kraje wyraziły skrajny gniew na decyzję Chin. Prezydent wskazał, że od dawna przeczuwał, że Chiny zamierzają użyć swojej monopolistycznej pozycji w obszarze wydobywania i przetwarzania kluczowych dla współczesnej gospodarki minerałów.

"Nie ma mowy, żeby Chinom pozwolono trzymać świat jako 'zakładnika', ale wydaje się, że taki był ich plan od dłuższego czasu" - oznajmił Trump.

"W zależności od tego, co Chiny powiedzą o wrogim 'rozporządzeniu', które właśnie wydały, będę zmuszony, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, do finansowego przeciwdziałania ich posunięciom. Na każdy pierwiastek, który udało im się zmonopolizować, mamy dwa. Nigdy nie sądziłem, że do tego dojdzie, ale być może, jak ze wszystkim, nadszedł na to czas" - napisał.

Zapowiedział, że ruch ten może być potencjalnie bolesny, ale ostatecznie korzystny dla USA. Dodał, że w obliczu chińskich działań nie widzi powodu, by podczas nadchodzącego szczytu APEC w Korei Południowej spotkać się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.

Spadki na Wall Street

Wpis Trumpa wywołał spadki notowań na amerykańskich giełdach. Jak komentuje AFP, inwestorów przestraszyła perspektywa ponownej podwyżki ceł i wzrostu napięć w stosunkach chińsko-amerykańskich po okresie relatywnego odprężenia.

Jak relacjonuje Reuters, najbardziej tracą akcje firm z sektora technologicznego, a indeks spółek producentów półprzewodników odnotował spadek o 3,7 proc. Spadła też rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oraz kurs dolara w stosunku do jena i euro.

Gene Goldman, główny specjalista od inwestycji firmy Cetera Investment Management, ocenił w rozmowie z Reutersem, że niepokój inwestorów zwiększa fakt, że notowania spółek utrzymywały się od dłuższego czasu na bardzo wysokim poziomie.

Chiny wprowadzają restrykcje

Wpis Trumpa jest odpowiedzią na ogłoszone w czwartek przez chińskie władze szeroko zakrojone kontrole eksportu metali ziem rzadkich.

Nowe przepisy, które weszły w życie 9 października, wymagają od eksporterów uzyskania licencji na transfer technologii służących do wydobycia, wytapiania i przetwarzania metali ziem rzadkich. Regulacjami objęto także wiedzę (know-how) dotyczącą „montażu, regulacji, konserwacji, naprawy i modernizacji linii produkcyjnych”. Zapowiedziano, że wnioski o eksport do zagranicznych użytkowników wojskowych w ogóle nie będą zatwierdzane.

Chiny są dominującym podmiotem na rynku metali ziem rzadkich, czyli surowców niezbędnych w przemysłach motoryzacyjnym, elektronicznym i obronnym. Według szacunków United States Geological Survey na 2024 rok światowe złoża tych surowców wynoszą 110 mln ton, z czego aż 44 mln ton znajdują się w Chinach. Dodatkowo Państwo Środka kontroluje też ok. 90 proc. ich przetwórstwa. Dla porównania Wietnam dysponuje złożami wielkości 21 mln ton, a Brazylia 22 mln ton.

