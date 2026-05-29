Ze świata Trump na banknotach. Sekretarz skarbu: pracujemy nad tym Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

Bessent na konferencji prasowej przypomniał, że zgodnie z prawem wizerunek żadnego żyjącego prezydenta nie może znaleźć się na walucie amerykańskiej. Poinformował, że w Kongresie znajduje się jednak propozycja, która pozwoliłaby na umieszczenie na banknocie portretu osoby żyjącej, prezydenta Trumpa.

- Więc wszystko w rękach Kapitolu - dodał Bessent. Podkreślił, że zawczasu przygotowano się do tego, że taka zmiana zostanie przyjęta. - Ale przestrzegamy prawa - zapewnił.

Władze podkreślają, że pomysł ma związek z obchodzoną w tym roku 250. rocznicą powstania USA.

Prace nad projektem trwają

W czwartek dziennik "Washington Post" napisał, że już w ubiegłym roku przedstawiciele ministerstwa finansów zlecili przygotowanie projektów takich banknotów.

Gazeta zaznaczyła, że żadna żyjąca osoba nie pojawiła się na amerykańskiej walucie od 1866 roku. Projekt ustawy, który umożliwiłby umieszczenie portretu Trumpa na banknocie 250-dolarowym, został przedstawiony w Kongresie w ubiegłym roku, jednak utknął na etapie prac legislacyjnych.

Z okazji 250. rocznicy powstania USA Departament Stanu wypuści limitowaną partię paszportów, w których znajdzie się wizerunek prezydenta. Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła też projekt pamiątkowej 24-karatowej złotej monety z wizerunkiem przywódcy. Również nowe amerykańskie banknoty mają być drukowane z jego podpisem.

