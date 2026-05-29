Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump na banknotach. Sekretarz skarbu: pracujemy nad tym

|
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump
Trump: mógłbym kandydować na premiera Izraela
Źródło wideo: Reuters, TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Trwają prace nad wprowadzeniem wizerunku prezydenta USA Donalda Trumpa na banknot o nominale 250 dolarów - poinformował w czwartek sekretarz skarbu Scott Bessent. Realizacja tego pomysłu wymagałaby jednak zmiany obowiązującego prawa.

Bessent na konferencji prasowej przypomniał, że zgodnie z prawem wizerunek żadnego żyjącego prezydenta nie może znaleźć się na walucie amerykańskiej. Poinformował, że w Kongresie znajduje się jednak propozycja, która pozwoliłaby na umieszczenie na banknocie portretu osoby żyjącej, prezydenta Trumpa.

- Więc wszystko w rękach Kapitolu - dodał Bessent. Podkreślił, że zawczasu przygotowano się do tego, że taka zmiana zostanie przyjęta. - Ale przestrzegamy prawa - zapewnił.

Władze podkreślają, że pomysł ma związek z obchodzoną w tym roku 250. rocznicą powstania USA.

Media: Iran i USA osiągnęły porozumienie. Czekają jeszcze na ruch Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Media: Iran i USA osiągnęły porozumienie. Czekają jeszcze na ruch Trumpa

TVN24

Prace nad projektem trwają

W czwartek dziennik "Washington Post" napisał, że już w ubiegłym roku przedstawiciele ministerstwa finansów zlecili przygotowanie projektów takich banknotów.

Gazeta zaznaczyła, że żadna żyjąca osoba nie pojawiła się na amerykańskiej walucie od 1866 roku. Projekt ustawy, który umożliwiłby umieszczenie portretu Trumpa na banknocie 250-dolarowym, został przedstawiony w Kongresie w ubiegłym roku, jednak utknął na etapie prac legislacyjnych.

Z okazji 250. rocznicy powstania USA Departament Stanu wypuści limitowaną partię paszportów, w których znajdzie się wizerunek prezydenta. Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła też projekt pamiątkowej 24-karatowej złotej monety z wizerunkiem przywódcy. Również nowe amerykańskie banknoty mają być drukowane z jego podpisem.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
TVN24
28 min
pc
Mówi się, że to był skok stulecia, o nim, że to "geniusz przestępstwa". Właśnie opuścił więzienie
TVN24
57 min
pc
"Musiałam się pogodzić z tym, że już pewne rzeczy są niemożliwe"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSAScott Bessent
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Prezydent RP Karol Nawrocki w drodze na spotkanie z przedstawicielami mediów przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
Nawrocki: zaproponowałem, by odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego
TVN24
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
"Zagrożenie dla nas wszystkich". Rosyjski dron w Rumunii, szef NATO reaguje
Kuba Koprzywa
Zamieszki w Gliwicach
Przerwane juwenalia i odwołane koncerty. Doszło do zamieszek
Mateusz Czajka
Anita Orban i Peter Magyar
Orban wyprzedza Magyara. Wyniki sondażu na Węgrzech
TVN24
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
TVN24
Pożar lasu pod Warszawą
Najnowsze informacje o pożarze po odprawie sztabu
WARSZAWA
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Wzywają ambasadora
Kuba Koprzywa, Adam Styczek
Kobieta nie posprzątała po psie, wywiązała się kłótnia (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie ustawy łańcuchowej
Posiedzenie Sejmu (29.05.2026)
Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej
TVN24
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Karol S. został uniewinniony
Neonazistowska koszulka zamiast munduru. Mężczyznę tłumaczy prawniczka
TVN24
Rakieta Blue Origin eksplodowała podczas testu
Eksplozja i kula ognia. Jest komunikat po incydencie z rakietą
Kuba Koprzywa
Maciej Wewiór
"Jednoznacznie negatywna" ocena decyzji Zełenskiego. Oświadczenie rzecznika MSZ
TVN24
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
Rosyjski dron uderzył w turecki statek
Wicepremier Ukrainy: Rosjanie uderzyli w tureckie statki handlowe
TVN24
Marsz równości (zdj. ilustracyjne)
Kontrowersje wokół sobotnich demonstracji. Pięć kontrmarszów
TVN24
Pożar pod Warszawą, akcja gaśnicza
Pożar lasu pod Warszawą. Najważniejsze informacje
MAZOWSZE
Flagę UE "wciska pod kaloryfer". Czy tak?
Sędzia wcisnęła unijną flagę pod grzejnik. Czy tak?
Gabriela Sieczkowska
Proces Łukasza Żaka
Sąd kończy przesłuchania w sprawie tragedii na Łazienkowskiej. Co zeznali ratownicy?
WARSZAWA
Aktor Jacek Kopczyński został zatrzymany przez policję
Politycy PiS, aktor i szarpanina w Sejmie. Prokuratura podjęła decyzję
Klaudia Ziółkowska
Zabójstwo na Nowym Świecie. Proces głównego oskarżonego
"Skazał mamę Macieja na dożywotnie cierpienie". Koniec procesu w sprawie głośnego zabójstwa
Alicja Glinianowicz
Ruczaj w Krakowie
To stwierdzenie komisarza Krakowa wywołało w mieście konsternację
Bartłomiej Plewnia
Zdarzenie drogowe na A4 w Mysłowicach
Wypadek na A4. Jezdnia zablokowana, gigantyczny korek
TVN24
Pożar na Mazowszu widziany z góry
Wielki pożar lasu. To widać z samolotu
METEO
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Kłębią się na drzewach, powodują wysypkę. "Swędzenie nie do zniesienia"
METEO
Pożar lasu pod Warszawą
Specjalne grupy na miejscu. Wiceszef MSWiA o szczegółach akcji
Kuba Koprzywa
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
TVN24
Marek K.
"Wielki Mistrz" opuszcza więzienie. W jego dyskotece zaginął 16-latek
Martyna Sokołowska
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
"Procedury na czas pokoju nie pasują do wojny hybrydowej"
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica