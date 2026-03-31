Trump: kupujcie naszą ropę lub weźcie ją sobie z cieśniny Ormuz

Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył

"Dla wszystkich krajów, które nie mogą dostać paliwa lotniczego z powodu (irańskiej blokady - red.) cieśniny Ormuz - takich jak Wielka Brytania, która odmówiła udziału w dekapitacji Iranu - mam sugestię. Po pierwsze, kupujcie (paliwo - red.) od USA - mamy go mnóstwo. Po drugie, zbierzcie się na odwagę, udajcie się do cieśniny i po prostu je sobie WEŹCIE" - napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

"Będziecie musieli nauczyć się walczyć o siebie, USA nie będą już wam pomagać, tak jak wy nie byliście tam dla nas. Iran został w zasadzie zdziesiątkowany. Najtrudniejsze już za nami. Idźcie po swoją ropę!" - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Trump: Stany Zjednoczone tego nie zapomną

Kilkanaście minut później zamieścił drugi wpis, tym razem wymierzony głównie we Francję. "Francja nie zezwoliła samolotom lecącym do Izraela, załadowanym sprzętem wojskowym, na przelot nad swoim terytorium. Francja była BARDZO NIEPOMOCNA w kwestii 'Rzeźnika z Iranu' (ajatollaha Alego Chameneiego - red.), którego udało się wyeliminować! Stany Zjednoczone tego NIE ZAPOMNĄ!!! Prezydent DJT" - napisał.

Trump wielokrotnie krytykował europejskich członków NATO, a zwłaszcza Wielką Brytanię, za to, że nie wsparły rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskiej wojny przeciwko Iranowi. W odpowiedzi na ataki tych dwóch krajów Iran praktycznie zamknął cieśninę Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportowanych jest około 20 proc. światowej ropy. W konsekwencji ceny tego surowca mocno wzrosły.

Źródło: PAP