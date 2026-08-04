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Trump o koncernach paliwowych: powinni oddać część tych pieniędzy

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Donald Trump
Donald Trump: chcę dać Iranowi ostatnią szansę
Źródło wideo: Reuters/TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Allison Robbert / POOL
Prezydent USA Donald Trump ocenił, że naftowi giganci ExxonMobil i Chevron osiągają zbyt wysokie zyski i powinni obniżyć ceny paliw dla kierowców. Wyraził także przekonanie, że ceny ropy będą spadać po zakończeniu konfliktu między USA a Iranem.

- Czerpią zbyt duże zyski z powodu niedoboru - powiedział Trump mediom w poniedziałek Gabinecie Owalnym.

- Nie podoba mi się to. I to ja powinienem być ostatnią osobą, która by tak mówiła, ponieważ jestem gorącym zwolennikiem wolnej przedsiębiorczości, nie ma większego zwolennika ode mnie - dodał Trump.

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Trump: zarabiają za dużo pieniędzy

Trump wymienił koncerny Chevron i ExxonMobil, które według niego zarabiają "za dużo pieniędzy".

- Kiedy spojrzy się na jedną firmę, która zarobiła 12 razy więcej niż rok wcześniej... Powinni oddać część tych pieniędzy społeczeństwu. I lepiej, żeby obniżyli ceny detaliczne, ceny płacone przez konsumentów - wezwał prezydent.

Zyski ExxonMobil za drugi kwartał wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem wcześniejszym, osiągając najwyższy poziom od 2022 roku - 14,5 miliarda dolarów. Chevron odnotował najwyższe kwartalne zyski w swojej historii - 12,1 miliarda dolarów. W drugim kwartale 2025 r. było to 2,5 miliarda dolarów.

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Koniec sojuszu?

Agencja Reuters zaznaczyła, że Trump często wykorzystuje publiczną presję, aby skłonić amerykańskie firmy do zmiany swojego postępowania. Krytykuje konkretne przedsiębiorstwa za pośrednictwem serwisów społecznościowych lub podczas wypowiedzi dla mediów.

Reuters ocenił jednocześnie poniedziałkową wypowiedź Trumpa jako "znaczące odstępstwo od jego dotychczasowego bliskiego sojuszu z tą branżą".

Z danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego (AAA) wynika, że średnia cena za galon (3,79 l) paliwa w USA w poniedziałek to 4,09 dolara. Przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny z Iranem, pod koniec lutego br., za benzynę płacono w Stanach Zjednoczonych średnio mniej niż 3 dolary za galon. Republikanie odczuwają presję związaną z wysokimi cenami paliw przed jesiennymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Trump zapewnia, że ceny ropy spadną, gdy zakończy się wojna z Iranem.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ropa naftowaCeny paliwDonald TrumpUSA
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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