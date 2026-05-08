Ze świata Wizerunek USA coraz gorszy. Prześcignęły inne mocarstwa Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Trump o Włochach i Hiszpanii Źródło: CNN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Duńska fundacja Alliance of Democracies Foundation, która zleciła badanie, poinformowała, że USA były najczęściej wymienianym krajem w odpowiedzi na pytanie, które państwo stanowi największe zagrożenie dla świata, ustępując jedynie Rosji i Izraelowi. Raport nie zagłębia się w szczegóły zastosowanych kryteriów, jednak fundacja podkreśla, że jej celem jest obrona i promowanie wartości demokratycznych.

Spór Trumpa z NATO

- Gwałtowny spadek pozytywnego postrzegania Stanów Zjednoczonych na świecie jest smutny, ale nie zaskakuje. Amerykańska polityka zagraniczna w ciągu ostatnich 18 miesięcy doprowadziła między innymi do poddania w wątpliwość relacji transatlantyckich, nałożenia powszechnych ceł oraz groźby inwazji na terytorium sojusznika z NATO - stwierdził założyciel fundacji i były sekretarz generalny NATO, Anders Fogh Rasmussen.

Relacje transatlantyckie zostały głęboko zachwiane przez cła Trumpa, jego powtarzające się groźby przejęcia kontroli nad Grenlandią (będącą poprzez Danię członkiem NATO), ograniczenie amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, a także wojnę USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz wynikający z niej gwałtowny wzrost cen ropy.

Rozwścieczony faktem, że kraje europejskie odmówiły wysłania swoich flot w celu otwarcia cieśniny Ormuz, Trump oświadczył w kwietniu, że rozważa wycofanie się z NATO, co jeszcze bardziej osłabiło sojusz - ocenia Reuters.

USA gorsze niż Chiny

Badanie Democracy Perception Index, które ocenia postrzeganie krajów w skali od -100 proc. do +100 proc., wykazało, że wizerunek netto USA spadł do poziomu -16 proc. (z +22 proc. dwa lata temu). Plasuje to Stany Zjednoczone za Rosją (-11 proc.) oraz Chinami (+7 proc.). W raporcie nie podano przyczyn pozytywnego nastawienia wobec Chin.

Firma pollingowa Nira Data przeprowadziła badanie między 19 marca a 21 kwietnia na grupie ponad 94 tys. respondentów w 98 krajach. Percepcja poszczególnych państw została zmierzona na próbie ponad 46 tys. osób w 85 krajach.

Raport został opublikowany przed szczytem Copenhagen Democracy Summit, który odbędzie się 12 maja.

OGLĄDAJ: TVN24