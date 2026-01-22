Trump: gdyby to się wydarzyło, będzie duży odwet

Trump odniósł się do scenariusza masowego pozbywania się przez państwa europejskie amerykańskich obligacji podczas rozmowy w telewizji Fox Business.
- Jeśli to zrobią, to to zrobią. Ale gdyby to się wydarzyło, będzie duży odwet. I my mamy w ręku wszystkie karty - zapewnił prezydent USA.
Trump o akcjach i Grenlandii
Dodał, że jego środowe ogłoszenie "ram przyszłego porozumienia" w sprawie Grenlandii spowodowało duże wzrosty na giełdzie. Wcześniej przyznał, że jego groźby przejęcia Grenlandii przyczyniły się do wtorkowych spadków - największych od października.
Pozbywanie się amerykańskich obligacji było omawiane w mediach jako potencjalny środek nacisku na USA w sprawie gróźb dotyczących Grenlandii. Państwa Unii Europejskiej i Wielka Brytania są zdecydowanie największymi zagranicznymi posiadaczami amerykańskiego długu, zaś we wtorek o wyjściu z amerykańskiego rynku obligacji poinformował duński fundusz emerytalny.
W odpowiedzi na groźby Trumpa we wtorek oprocentowanie obligacji wzrosło najwięcej od niemal sześciu miesięcy, lecz spadło po zapowiedzi porozumienia w sprawie wyspy.
Zmiana retoryki Trumpa
W wywiadzie dla Fox Business Trump zmienił też nieco swoją retorykę dotyczącą NATO. Choć w środę mówił, że Ameryka nie czerpała żadnych korzyści z Sojuszu, to w czwartek przyznał, że NATO nie jest już "ulicą jednokierunkową".
Prezydent USA powtórzył, że ma wątpliwości, czy sojusznicy przyszliby Ameryce z pomocą, i bagatelizował wsparcie NATO podczas wojny w Afganistanie, która była jedynym w historii przypadkiem wykorzystania artykułu 5. o wzajemnej obronie.
- Tak naprawdę nigdy niczego od nich nie żądaliśmy. Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę poza linią frontu. Ale byliśmy bardzo dobrzy dla Europy i wielu innych krajów - mówił prezydent USA.
Dodał też: - To musi być droga dwukierunkowa i (...) teraz to naprawdę działa w obie strony.
Autorka/Autor: wk/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/LAURENT GILLIERON