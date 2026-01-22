Trump: gdyby to się wydarzyło, będzie duży odwet

Trump w Davos o wzrostach na amerykańskich rynkach i rozwoju gospodarki Źródło: Reuters/TVN24

Trump odniósł się do scenariusza masowego pozbywania się przez państwa europejskie amerykańskich obligacji podczas rozmowy w telewizji Fox Business.

- Jeśli to zrobią, to to zrobią. Ale gdyby to się wydarzyło, będzie duży odwet. I my mamy w ręku wszystkie karty - zapewnił prezydent USA.

Trump o akcjach i Grenlandii

Dodał, że jego środowe ogłoszenie "ram przyszłego porozumienia" w sprawie Grenlandii spowodowało duże wzrosty na giełdzie. Wcześniej przyznał, że jego groźby przejęcia Grenlandii przyczyniły się do wtorkowych spadków - największych od października.

Pozbywanie się amerykańskich obligacji było omawiane w mediach jako potencjalny środek nacisku na USA w sprawie gróźb dotyczących Grenlandii. Państwa Unii Europejskiej i Wielka Brytania są zdecydowanie największymi zagranicznymi posiadaczami amerykańskiego długu, zaś we wtorek o wyjściu z amerykańskiego rynku obligacji poinformował duński fundusz emerytalny.

W odpowiedzi na groźby Trumpa we wtorek oprocentowanie obligacji wzrosło najwięcej od niemal sześciu miesięcy, lecz spadło po zapowiedzi porozumienia w sprawie wyspy.

Zmiana retoryki Trumpa

W wywiadzie dla Fox Business Trump zmienił też nieco swoją retorykę dotyczącą NATO. Choć w środę mówił, że Ameryka nie czerpała żadnych korzyści z Sojuszu, to w czwartek przyznał, że NATO nie jest już "ulicą jednokierunkową".

Prezydent USA powtórzył, że ma wątpliwości, czy sojusznicy przyszliby Ameryce z pomocą, i bagatelizował wsparcie NATO podczas wojny w Afganistanie, która była jedynym w historii przypadkiem wykorzystania artykułu 5. o wzajemnej obronie.

- Tak naprawdę nigdy niczego od nich nie żądaliśmy. Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę poza linią frontu. Ale byliśmy bardzo dobrzy dla Europy i wielu innych krajów - mówił prezydent USA.

Dodał też: - To musi być droga dwukierunkowa i (...) teraz to naprawdę działa w obie strony.

