Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump po cichu przywraca cła. Ma nową strategię

|
Donald Trump
Marcin Wrona: to rozporządzenie administracji Donalda Trumpa wywraca wszystko do góry nogami
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL
Po porażce w Sądzie Najwyższym Donald Trump zmienia taktykę. Jak zauważa CNN, zamiast impulsywnych decyzji ogłaszanych na platformie Truth Social, Biały Dom stawia teraz na cichą i cierpliwą strategię celną. Jeśli ten plan się powiedzie, nowe cła mogą okazać się równie drastyczne, ale znacznie trwalsze od poprzednich.

Trump już od dłuższego czasu sygnalizował, że do nakładania ceł użyje alternatywnych metod - jeszcze zanim Sąd Najwyższy orzekł w lutym, iż prezydent nie ma prawa wykorzystywać uprawnień nadzwyczajnych do nakładania podatków importowych.

Natychmiast po wyroku Sądu Najwyższego Trump ogłosił wprowadzenie powszechnego 10-procentowego cła na okres 150 dni, powołując się na Sekcję 122 Ustawy o handlu. Jednak na początku maja skład sędziowski amerykańskiego Sądu Handlu Międzynarodowego (US Court of International Trade) uznał, że administracji zabrakło uzasadnienia prawnego do wdrożenia tych przepisów.

Tamto rozwiązanie od początku miało być jednak tymczasowe. Administracja dawała już wcześniej do zrozumienia, że jako bardziej trwałe rozwiązanie może wykorzystać Sekcję 301. Pozwala ona na prowadzenie dochodzeń wobec krajów, które mogą naruszać umowy handlowe lub stosować praktyki uderzające w amerykański biznes. Trump użył Sekcji 301 podczas swojej pierwszej kadencji, aby podnieść cła na niektóre towary importowane z Chin, a także na samoloty i inne produkty z Unii Europejskiej.

W przeciwieństwie do Sekcji 122, przepisy Sekcji 301 nie nakładają żadnych limitów co do wysokości ani czasu trwania ceł wynikających z przeprowadzonych dochodzeń.

Młodzi mężczyźni uwierzyli Trumpowi. Teraz wystawiają rachunek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Młodzi mężczyźni uwierzyli Trumpowi. Teraz wystawiają rachunek

Monika Winiarska

Cła przeciwko pracy przymusowej

We wtorek wieczorem Przedstawiciel USA ds. Handlu (USTR) Jamieson Greer opublikował 98-stronicowy raport podsumowujący wielomiesięczne dochodzenie w sprawie polityki partnerów handlowych dotyczącej zakupu towarów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej.

Z raportu wynika, że 60 gospodarek, z którymi Stany Zjednoczone prowadzą interesy, nie wprowadziło lub nie egzekwuje skutecznie zakazu importu towarów wytwarzanych przez osoby pracujące wbrew własnej woli lub za rażąco niskie wynagrodzenie. Według Greera część krajów podjęła wprawdzie "wstępne kroki" w celu ukrócenia pracy przymusowej, jednak każdy partner handlowy USA musi rozwiązać ten problem znacznie szybciej.

"Brak działań ze strony naszych najważniejszych partnerów handlowych w kwestii importu towarów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej jest niedopuszczalny. Tworzy to sytuację, w której amerykańscy robotnicy są zmuszani do rywalizacji na globalnym rynku na nierównych warunkach" - napisał Greer w oświadczeniu.

Jako środek zaradczy Greer zaproponował wprowadzenie powszechnego cła w wysokości co najmniej 10 proc. na produkty ze wszystkich krajów objętenych dochodzeniem. Powołał się przy tym na uprawnienia wynikające z Sekcji 301 Ustawy o handlu z 1974 roku (Trade Act of 1974). Nową 10-procentową stawką celną zostałyby objęte m.in. bloki handlowe i kraje, które wcześniej podjęły negocjacje handlowe z USA, w tym Kanada, Meksyk, Unia Europejska, Ekwador, Indonezja i Pakistan.

Z nową, 12,5 proc. stawką celną musiałyby się mierzyć m.in. Chiny, Brazylia, Japonia i Indie. To właśnie ci partnerzy handlowi, którzy zdaniem USTR nie podjęli nawet wstępnych kroków, aby wyeliminować pracę przymusową w kontekście towarów importowanych.

Cła nie wejdą w życie natychmiast. Rozpoczęły się właśnie konsultacje publiczne, które potrwają do 6 lipca, a 7 lipca USTR zorganizuje wysłuchania publiczne w sprawie tej propozycji. Urząd Greera prowadzi również obecnie dochodzenie wobec ponad kilkunastu krajów pod kątem nadmiernych mocy produkcyjnych (nadprodukcji strukturalnej).

Trzy żądania USA wobec Grenlandii i "każde problematyczne"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trzy żądania USA wobec Grenlandii i "każde problematyczne"

Sebastian Zakrzewski

Administracja Trumpa składa apelację

We wtorek administracja Trumpa złożyła apelację od wyroku sędziego federalnego, który nakazał rządowi zwrot wszystkich 166 miliardów dolarów pobranych z tytułu ceł nałożonych na mocy uprawnień nadzwyczajnych, które uchylił Sąd Najwyższy.

Rząd zaczął zwracać te środki w kwietniu, ale zapowiedział, że nie odda natychmiast dziesiątek miliardów dolarów, w tym skomplikowanych "ostatecznych" opłat celnych, w przypadku których importerzy nie wystąpili jeszcze na drogę sądową przeciwko państwu. Nie jest jasne, kiedy system zostanie otwarty dla wszystkich płatności kwalifikujących się do zwrotu.

Ponadto rząd odwołał się od decyzji sędziego, który nakazał komisarzowi Agencji Celnej i Ochrony Granic (CBP), Rodneyowi Scottowi, osobiste stawiennictwo i złożenie zeznań na przyszłym wysłuchaniu w sprawie rządowego procesu zwrotu pieniędzy. W swojej apelacji administracja zaproponowała innych urzędników wyższego szczebla, którzy - jak twierdzi - posiadają bardziej szczegółową wiedzę na temat procedury zwrotu ceł.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: CNN
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Bojanowski
Proceder, który śledzimy od ośmiu lat. "Ktoś zarabia tutaj setki tysięcy złotych"
TVN24
1 godz
pc
Ostro o kulisach mody. Hase nie daje już swoich ubrań modelkom
Piotr Jacoń
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
CłaCła Donalda TrumpaUSAHandel zagranicznyBiały DomDonald Trump
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Ukraińscy żołnierze. Zdjęcie z 10 listopada
UE chce wykluczyć z ochrony Ukraińców w wieku poborowym. Jest stanowisko Polski
TVN24
Opóźnienia pociągu Podhalanin, postoje w Wielkopolsce
Seria zdarzeń na trasie. Pociąg ma prawie pięć godzin opóźnienia
TVN24
Chronione okazy bez wymaganych pozwoleń przewoziła w bagażu 66-letnia obywatelka Ukrainy
Prześwietlili bagaż, kobiecie grozi więzienie
TVN24
U Klaudii rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu od potworniaka jajnika
Zła diagnoza, ciężka choroba i specjalny lot. Klaudia jest już w Polsce
Maciej Knapik
Para zostawiła dziewczynkę w aucie i poszła pić alkohol
Zostawili córkę w aucie, poszli pić alkohol
TVN24
kryptowaluta bitcoin shutterstock_1836343015
Złamali zasadę "nigdy nie sprzedawaj". Bitcoin z drastycznym spadkiem
Rynki
Zbigniew Ziobro
"Przebił moralne dno". Oświadczenie Ziobry i pytania
TVN24
Albania. Ochroniarze przy planowanej inwestycji na wybrzeżu
Zięć Trumpa i dziewicze plaże odgrodzone drutem kolczastym. Albańczycy wyszli na ulice
TVN24
Burza, burze
Burze i ulewy. W kolejnych dniach też ma być niespokojnie
METEO
Szwecja przygotowuje więzienia dla 13-letnich zabójców z gangu
"Mamy sytuację kryzysową". Szwecja dostosowuje więzienia do pobytu 13-latków
TVN24
WARSZAWA KONFERENCJA PRASOWA POLITYKÓW PIS
Obajtek o decyzji Orlenu: kolejna farsa. Koncern nie pozostaje dłużny
Z kraju
Donald Tusk
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
Z kraju
Muzyka Vanilla Ice
Artyści wycofują się z festiwalu, gwiazdor jednego przeboju wystąpi. "Zagrałbym dla każdego"
TVN24
Mateusz Morawiecki
Taki majątek zgromadził Mateusz Morawiecki. Oświadczenie byłego premiera
Z kraju
Sławomir Mentzen
Mentzen stracił miliony w kryptowalutach. Znamy jego majątek
Z kraju
Finlandia, Helsinki
Mieszkania za darmo. Kraj na północy szuka mieszkańców
matka dziecko depresja
Większość kobiet zmęczona wielością ról. Alarmujące dane
TVN24
Marco Rubio
Rubio ironicznie o Grenlandii. "Na razie"
TVN24
Akt oskarżenia trafił do sądu
Wszedł do szkoły, pobił ucznia. 15-latek trafił do szpitala
TVN24
Błaszczak: rząd "zasypuje dziurę budżetową" z SAFE
"Po prostu się ośmieszył". Politycy o "chwilówce" Błaszczaka
Adrian Wróbel
Zalana ulica w Działoszynie (województwo łódzkie)
Krajobraz po załamaniu pogody. "To jest już od kiedy pamiętam"
METEO
imageTitle
"Cud na Evereście". Po siedmiu dniach wrócił o własnych siłach
EUROSPORT
Peter Magyar
Koniec negocjacji. Jest porozumienie z Ukrainą
TVN24
Pożar i zniszczenia na lotnisku w Kuwejcie po ataku Iranu
"To nie była wielka sprawa". Trump o ataku na lotnisko
TVN24
52 min
Putin
"Nie poparły Rosji ani militarnie, ani dyplomatycznie"
TVN24
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Trzy tysiące dzików w mieście. Nowa decyzja ratusza
WARSZAWA
Niedźwiedź zaatakował cztery osoby w japońskiej Fukushimie
Zaatakował cztery osoby. Nie mogą go schwytać
METEO
imageTitle
Dostała order od Putina, zarzucono jej wspieranie propagandy. Teraz zagra z Chwalińską
EUROSPORT
Łosie bawią się na placu zabaw w Helu (województwo pomorskie)
Łosie na placu zabaw. "Mam nadzieję, że nikt nie będzie ich prowokował"
METEO
2905N000X CNB SWIERCZEK CHWILOWKA BLASZCZAKA +-0085
"Chwilówka Błaszczaka". Co ustalili w Seulu reporterzy "Czarno na białym"?
Paulina Borowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica