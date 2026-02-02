Logo TVN24
Ze świata

Trump chce zmniejszyć wpływ Chin. Wielomiliardowy projekt

Donald Trump ma stworzyć strategiczne zapasy surowców krytycznych o wartości 12 miliardów dolarów - poinformowała agencja Reuters, powołując się na anonimowego urzędnika administracji prezydenta USA.

To nowy pomysł Waszyngtonu, który ma ograniczyć to, co amerykańscy politycy nazywają chińską manipulacją cenami litu, niklu, metali ziem rzadkich i innych kluczowych surowców - podał Reuters.

Wyjaśnił, że materiały te są niezbędne do produkcji m.in. samochodów elektrycznych i nowoczesnych systemów uzbrojenia, a ich niestabilne ceny od lat utrudniają działalność amerykańskim firmom wydobywczym.

Akcje w górę

Jak podała agencja Bloomberg News, przedsięwzięcie o nazwie Project Vault połączy finansowanie prywatne z 10‑miliardową pożyczką z EXIM Banku. Celem projektu będzie zakup i magazynowanie surowców dla producentów samochodów, firm technologicznych oraz innych gałęzi przemysłu w USA.

Po ujawnieniu informacji o inicjatywie akcje spółek zajmujących się wydobyciem metali ziem rzadkich i surowców krytycznych - takich jak MP Materials czy USA Rare Earth Inc - wyraźnie wzrosły.

Zarząd EXIM ma zagłosować w poniedziałek nad zatwierdzeniem 15‑letniej pożyczki w wysokości 10 miliardów dolarów.

- Tego samego dnia Donald Trump ma spotkać się z dyrektor generalną General Motors Mary Barrą oraz miliarderem z branży górniczej Robertem Friedlandem, reprezentującymi zarówno producentów, jak i odbiorców surowców krytycznych - poinformowało źródło w administracji, cytowane przez Reutersa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen
Premier Grenlandii ostrzega. "Nadal poszukują sposobów"
TVN24
Włodzimierz Czarzasty
Wniosek o nagrodę Nobla dla Trumpa. Czarzasty podjął decyzję
TVN24
Donald Trump
Trump odpowiada przywódcy Iranu. "Przekonamy się, czy miał rację"
TVN24

Czytaj też: Trump ogłasza sytuację nadzwyczajną

USA szykują zapas surowców

Project Vault wzbudził duże zainteresowanie wśród amerykańskich firm motoryzacyjnych i technologicznych.

- Za zakup i zarządzanie surowcami mają odpowiadać firmy handlujące towarami: Hartree Partners, Traxys North America oraz Mercuria Energy Group - przekazał urzędnik, na którego powołuje się agencja.

Program ma obejmować zarówno metale ziem rzadkich, jak i inne surowce krytyczne oraz strategiczne komponenty o dużej zmienności cen.

Założeniem inicjatywy jest także stworzenie 60‑dniowego zapasu surowców na wypadek sytuacji kryzysowych. Według źródła proces gromadzenia zapasów już się rozpoczął. W ramach projektu ma powstać struktura zarządzająca, w której EXIM prawdopodobnie otrzyma miejsce w zarządzie.

W zeszłym miesiącu ponadpartyjna grupa amerykańskich parlamentarzystów przedstawiła projekt ustawy zakładającej utworzenie osobnego, wartego 2,5 miliarda dolarów, funduszu surowców krytycznych. Jego celem jest stabilizacja cen na rynku oraz wsparcie krajowego wydobycia.

Biały Dom nie odpowiedział na prośbę Reutersa o komentarz.

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MATTHEW PUTNEY

