Ze świata Nowa nazwa dla Nowego Meksyku. Trump ma pomysł Oprac. Alicja Skiba |

Doug Ford, premier Ontario komentuje swoją wypowiedź o tym, że Donald Trump może go "pocałować w d..." Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Samuel Corum/PAP/EPA

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"Wielu ludzi sugeruje zmianę nazwy Nowy Meksyk na NOWA AMERYKA. Byłaby ona o wiele bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego stanu, który ma wprost niewyobrażalny potencjał!" - napisał Trump.

Wpis pojawił się kilka tygodni po tym, jak amerykański przywodca podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.

Odpowiedź polityków

Jak podała lokalna stacja KOAT, gubernator stanu Michelle Lujan Grisham oświadczyła w serwisie X, że nazwa Nowy Meksyk "nie podlega dyskusji" i należy do mieszkańców "od czasów sprzed powstania Stanów Zjednoczonych".

New Mexico’s name isn’t up for debate — it’s been ours since before the United States existed. What is up for debate? Who’s showing up for working families.



While the President tries to distract Americans from his disastrous war in Iran, gas prices keep soaring. Americans are… pic.twitter.com/tnX1gPItDH — Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) September 6, 2026 Rozwiń

Sprawę skomentował także senator Martin Heinrich. Oznajmił, że są trzy rzeczy, które zawsze będzie nazywał ich prawdziwymi nazwami:

Zatoka Meksykańska,

jezioro Ontario,

Nowy Meksyk.

Członkini Izby Reprezentantów Melanie Stansbury zareagowała na wpis Trumpa słowami: "Absolutnie nie!". Podkreśliła, że nazwa stanu niesie historię, kulturę i dziedzictwo pokoleń.

Z kolei kongresman Gabe Vasquez przekonywał, że prezydentowi Trumpowi "nie uda się wymazać Nowego Meksyku".

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Burmistrz miasta Albuquerque w tym stanie, Tim Keller, zwrócił uwagę, że nazwa stanu od ponad 400 lat niesie tożsamość, która czyni to miejsce wyjątkowym. - Jesteśmy dumnymi mieszkańcami Nowego Meksyku i dumnymi Amerykanami - zaakcentował.

Stacja KOAT poinformowała jednocześnie w niedzielę, że Partia Republikańska w Nowym Meksyku jak dotąd nie skomentowała wpisu prezydenta Trumpa.