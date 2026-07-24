Ze świata Trump chce zapłacić za szkody z kieszeni Iranu. "Precedens o charakterze zapalnym" Oprac. Wiktor Knowski |

Centralne Dowództwo USA: zakończono trzynastą z rzędu noc nalotów na irańskie cele wojskowe Źródło wideo: U.S. Central Command Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Zajęcie aktywów innego państwa w celu uregulowania przyszłych długów (...) stanowi precedens o charakterze zapalnym" - napisał Aragczi na platformie X.

Seizing another nation's assets to pay for unrelated future claims is an incendiary precedent.



Those who celebrate or profit from such funds should remember: once governments normalize confiscation, no one's assets are safe. Ensuing chaos will not be pretty or peaceful. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 24, 2026 Rozwiń

"Ci, którzy wspierają lub czerpią zyski z takich funduszy, powinni pamiętać: gdy rządy znormalizują konfiskatę, niczyje aktywa nie będą bezpieczne. Następujący po tym chaos nie będzie ani ładny, ani pokojowy" - dodał.

Trump chce sięgnąć po środki Iranu

W czwartek Trump zapowiedział, że wszelkie szkody wyrządzone przez Iran statkom i ładunkom będą pokrywane z zamrożonych irańskich środków pozostających pod kontrolą USA. Ich wysokość szacowana jest na ponad 100 mld dolarów.

Wpis Trumpa o wykorzystaniu zamrożonych środków Iranu Źródło zdjęcia: Truth Social

"Niniejsze oświadczenie należy traktować jako obowiązujące do odwołania: od tej chwili wszelkie szkody wyrządzone statkom, ładunkom lub wszelkiemu powiązanemu z nimi mieniu zostaną pokryte z irańskich środków finansowych znajdujących się w posiadaniu i pod kontrolą Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Kilkanaście dni ataków na linii USA-Iran

USA i Iran zawarły w czerwcu wstępne porozumienie, które miało zakończyć rozpoczętą pod koniec lutego wojnę amerykańsko-izraelską przeciw Teheranowi. Elementem umowy, który nie został bliżej sprecyzowany, jest uwolnienie irańskich środków, zamrożonych głównie z powodu amerykańskich sankcji.

Mimo zawartego porozumienia od kilkunastu dni siły amerykańskie prowadzą uderzenia na obiekty w Iranie. USA podkreślają, że celem jest osłabienie zdolności Iranu do zagrażania marynarzom i statkom handlowym w cieśninie Ormuz, która stamowi kluczową trasę dla światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Teheran odpowiada uderzeniami na cele w krajach regionu.