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Ze świata

Trump chce zapłacić za szkody z kieszeni Iranu. "Precedens o charakterze zapalnym"

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Iran, Teheran
Centralne Dowództwo USA: zakończono trzynastą z rzędu noc nalotów na irańskie cele wojskowe
Źródło wideo: U.S. Central Command
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Prezydent Donald Trump zapowiedział, że zamierza wykorzystać zamrożone irańskie aktywa do pokrycia szkód wyrządzonych przez Teheran statkom i ładunkom w Zatoce Perskiej. Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi przestrzegł w odpowiedzi przed "normalizacją konfiskaty". Podkreślił również, że propozycja zaognia konflikt miedzy dwoma krajami.

"Zajęcie aktywów innego państwa w celu uregulowania przyszłych długów (...) stanowi precedens o charakterze zapalnym" - napisał Aragczi na platformie X.

"Ci, którzy wspierają lub czerpią zyski z takich funduszy, powinni pamiętać: gdy rządy znormalizują konfiskatę, niczyje aktywa nie będą bezpieczne. Następujący po tym chaos nie będzie ani ładny, ani pokojowy" - dodał.

Trump chce sięgnąć po środki Iranu

W czwartek Trump zapowiedział, że wszelkie szkody wyrządzone przez Iran statkom i ładunkom będą pokrywane z zamrożonych irańskich środków pozostających pod kontrolą USA. Ich wysokość szacowana jest na ponad 100 mld dolarów.

Wpis Trumpa o wykorzystaniu zamrożonych środków Iranu
Wpis Trumpa o wykorzystaniu zamrożonych środków Iranu
Źródło zdjęcia: Truth Social

"Niniejsze oświadczenie należy traktować jako obowiązujące do odwołania: od tej chwili wszelkie szkody wyrządzone statkom, ładunkom lub wszelkiemu powiązanemu z nimi mieniu zostaną pokryte z irańskich środków finansowych znajdujących się w posiadaniu i pod kontrolą Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Kilkanaście dni ataków na linii USA-Iran

USA i Iran zawarły w czerwcu wstępne porozumienie, które miało zakończyć rozpoczętą pod koniec lutego wojnę amerykańsko-izraelską przeciw Teheranowi. Elementem umowy, który nie został bliżej sprecyzowany, jest uwolnienie irańskich środków, zamrożonych głównie z powodu amerykańskich sankcji.

Mimo zawartego porozumienia od kilkunastu dni siły amerykańskie prowadzą uderzenia na obiekty w Iranie. USA podkreślają, że celem jest osłabienie zdolności Iranu do zagrażania marynarzom i statkom handlowym w cieśninie Ormuz, która stamowi kluczową trasę dla światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Teheran odpowiada uderzeniami na cele w krajach regionu.

Źródło: PAP
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Tagi:
IranUSAKonflikt na Bliskim Wschodzie
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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