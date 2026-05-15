Ze świata Ameryka pod szyldem Trumpa. Tym razem lotnisko na Florydzie ma zmienić nazwę Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Trump wzniósł toast podczas bankietu w Pekinie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Leonard Zhukovsky/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Minister transportu Sean Duffy przekazał, że trzyliterowy kod lotniska, które obecnie nazywa się West Palm Beach International, zostanie zmieniony z PBI na DJT, oznaczający inicjały Trumpa.

Air Force One na płycie lotniska Palm Beach na Florydzie Źródło zdjęcia: Leonard Zhukovsky/Shutterstock

Gubernator Florydy Ron DeSantis pod koniec marca podpisał ustawę o nadaniu imienia prezydenta Donalda Trumpa międzynarodowemu portowi lotniczemu w Palm Beach. Zmiana nazwy została zaproponowana przez Republikanów.

Pod patronatem Trumpa

Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach na Florydzie jest bulwar Trumpa. Za milion dolarów można kupić tzw. złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. W ramach programu "Konta Trumpa" dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych mają otrzymać od rządu po 1 tys. dolarów na konto inwestycyjne. Marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne "typu Trump".

Samolot Donalda Trumpa stoi na międzynarodowym lotnisku w Palm Beach Źródło zdjęcia: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/PAP/EPA

Ponadto pod koniec ubiegłego roku waszyngtońska sala koncertowa Kennedy Center zmieniła nazwę na Trump-Kennedy Center. Na początku grudnia amerykańskie media podały natomiast, że na mieszczącym się w stolicy budynku Instytutu Pokoju pojawiła się nowa nazwa: Instytut Pokoju im. Donalda J. Trumpa.

OGLĄDAJ: TVN24