Gościła w tym domu najwybitniejszych polityków. "Na pewno nie idziemy tam, żeby się najeść"

Jak donosi "The Wall Street Journal", rezydencję w waszyngtońskiej enklawie Georgetown Madeleine Albright i jej mąż Joe kupili w 1968 roku za ok. 100 tys. dolarów. Po rozwodzie w 1983 r. dom wraz z farmą w Wirginii został jej własnością. Mieszkała w nim aż do śmierci w marcu ubiegłego roku. Teraz trafił on na rynek nieruchomości i jest wyceniony na 4 mln dolarów (ok. 17,3 mln. zł).