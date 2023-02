Disney planuje zwolnić siedem tysięcy pracowników

Iger przekazał, że "nie podjął tej decyzji lekko". Plany koncernu ogłosił podczas prezentacji najnowszych wyników sprzedaży, które są pierwszymi od czasu jego powrotu do Disneya w listopadzie.

Disney zapowiada zwolnienia

Firma odnotowała 8-procentowy wzrost sprzedaży do 23,5 mld dol. między październikiem a grudniem ubiegłego roku. Zysk również wzrósł - o 11 proc. do 1,3 mld dol. Jednak usługa streamingowa Disney+ odnotował stratę w wysokości 1,5 miliarda dolarów, a liczba abonentów spadła o około 2,4 miliona do 161,8 miliona - podał BBC.