Trump podpisał ważne porozumienie. Chodzi o Grenlandię
Premierzy Danii i Grenlandii, Mette Frederiksen i Jens-Frederik Nielsen podpisali we wtorek z prezydentem USA Donaldem Trumpem porozumienie w kwestii bezpieczeństwa Grenlandii, autonomicznego duńskiego terytorium.
- To będzie fantastyczna relacja - powiedział Trump o stosunkach z Danią i Grenlandią podczas ceremonii podpisania w gmachu ONZ w Nowym Jorku.
Zapowiedź zbudowania dwóch amerykańskich baz wojskowych na Grenlandii
Premierka Danii nazwała nową umowę "lepszą i rozbudowaną" w porównaniu do poprzedniej, podpisanej w 1951 r. między Danią a USA, a która reguluje obecność wojsk amerykańskich na Grenlandii.
We wtorkowej ceremonii wzięli udział również szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii, Lars Lokke Rasmussen i Mute B. Egede, oraz sekretarz stanu USA Marco Rubio.
Wcześniej we wtorek Trump w przemówieniu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ujawnił, że Stany Zjednoczone zbudują na Grenlandii "dwie duże bazy wojskowe". USA mają również decydować o inwestycjach zagranicznych, aby nie dopuścić do obecności wrogich państw.
Trump, który jeszcze na początku roku mówił o konieczności zajęcia Grenlandii, nazwał Duńczyków i Grenlandczyków "wspaniałymi ludźmi".