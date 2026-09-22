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Ze świata

Trump podpisał ważne porozumienie. Chodzi o Grenlandię

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Trump o Grenlandii: mieliśmy to, a potem oddaliśmy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN
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USA, Dania i Grenlandia podpisały we wtorek porozumienie dotyczące bezpieczeństwa arktycznej wyspy. Podczas ceremonii w siedzibie ONZ prezydent USA Donald Trump podkreślił znaczenie współpracy z Danią i Grenlandią, zapowiadając dalsze wzmacnianie wzajemnych relacji.

Premierzy Danii i Grenlandii, Mette Frederiksen i Jens-Frederik Nielsen podpisali we wtorek z prezydentem USA Donaldem Trumpem porozumienie w kwestii bezpieczeństwa Grenlandii, autonomicznego duńskiego terytorium.

- To będzie fantastyczna relacja - powiedział Trump o stosunkach z Danią i Grenlandią podczas ceremonii podpisania w gmachu ONZ w Nowym Jorku.

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Premierka Danii nazwała nową umowę "lepszą i rozbudowaną" w porównaniu do poprzedniej, podpisanej w 1951 r. między Danią a USA, a która reguluje obecność wojsk amerykańskich na Grenlandii.

We wtorkowej ceremonii wzięli udział również szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii, Lars Lokke Rasmussen i Mute B. Egede, oraz sekretarz stanu USA Marco Rubio.

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Wcześniej we wtorek Trump w przemówieniu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ujawnił, że Stany Zjednoczone zbudują na Grenlandii "dwie duże bazy wojskowe". USA mają również decydować o inwestycjach zagranicznych, aby nie dopuścić do obecności wrogich państw.

Trump, który jeszcze na początku roku mówił o konieczności zajęcia Grenlandii, nazwał Duńczyków i Grenlandczyków "wspaniałymi ludźmi". 

Źródło: PAP
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Tagi:
GrenlandiaUSADaniaPorozumienie
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