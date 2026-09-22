Ze świata Trump podpisał ważne porozumienie. Chodzi o Grenlandię Oprac. Paulina Karpińska |

Trump o Grenlandii: mieliśmy to, a potem oddaliśmy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

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Premierzy Danii i Grenlandii, Mette Frederiksen i Jens-Frederik Nielsen podpisali we wtorek z prezydentem USA Donaldem Trumpem porozumienie w kwestii bezpieczeństwa Grenlandii, autonomicznego duńskiego terytorium.

- To będzie fantastyczna relacja - powiedział Trump o stosunkach z Danią i Grenlandią podczas ceremonii podpisania w gmachu ONZ w Nowym Jorku.

Zapowiedź zbudowania dwóch amerykańskich baz wojskowych na Grenlandii

Premierka Danii nazwała nową umowę "lepszą i rozbudowaną" w porównaniu do poprzedniej, podpisanej w 1951 r. między Danią a USA, a która reguluje obecność wojsk amerykańskich na Grenlandii.

We wtorkowej ceremonii wzięli udział również szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii, Lars Lokke Rasmussen i Mute B. Egede, oraz sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Dowiedz się więcej: Trump znów wspomniał o Grenlandii: była nasza TVN24

Wcześniej we wtorek Trump w przemówieniu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ujawnił, że Stany Zjednoczone zbudują na Grenlandii "dwie duże bazy wojskowe". USA mają również decydować o inwestycjach zagranicznych, aby nie dopuścić do obecności wrogich państw.

Trump, który jeszcze na początku roku mówił o konieczności zajęcia Grenlandii, nazwał Duńczyków i Grenlandczyków "wspaniałymi ludźmi".