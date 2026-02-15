Czy kosmici istnieją? Barack Obama nie ma wątpliwości

Obama został zapytany o kosmitów podczas sobotniej rozmowy z autorem podcastu Bryanem Tylerem Cohenem.
Barack Obama o kosmitach
Na pytanie, czy obcy z kosmosu istnieją naprawdę, odparł:
- Są prawdziwi, ale ich nie widziałem i nie są przetrzymywani w (...) Strefie 51 - powiedział.
Legendarna Strefa 51 (Area 51, znana również jako Dreamland bądź Groom Lake) to baza wojskowa w Nevadzie, gdzie według popularnej spiskowej teorii przechowywane są zwłoki istot pozaziemskich. Sławę to miejsce zdobyło w 1989 roku, kiedy świat usłyszał historię mieszkańca Las Vegas, który miał pracować w tajnej strefie, i który opowiadał, że miał kontakt z fragmentami rozbitego pojazdu kosmicznego, co napędziło krążące już wcześniej teorie spiskowe.
- Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek, który ukryli przed prezydentem Stanów Zjednoczonych - dodał Obama.
Obama: gdzie są kosmici?
Został też zapytany o to, jakie było pierwsze pytanie, na które chciał poznać odpowiedź, gdy został prezydentem USA.
Obama odpowiedział z uśmiechem: - Gdzie są kosmici?
Były prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi, a Cohen go o to nie dopytał. Pytania te padły w serii "błyskawicznych" pytań na koniec wywiadu i nie jest jasne, na ile poważne były odpowiedzi Obamy.
Kosmici w USA
Temat UFO i kontaktów z istotami pozaziemskimi jest w ostatnich latach coraz częściej przedmiotem debaty publicznej w USA oraz badań rządowych instytucji. Pentagon powołał specjalny zespół (AARO) badający przypadki niewyjaśnionych zjawisk. Swój zespół powołała też NASA, a przed komisją Izby Reprezentantów odbyło się kilka wysłuchań na ten temat.
W pierwszym z nich były członek AARO i były funkcjonariusz wojskowych służb wywiadowczych, David Grusch, powiedział m.in., że władze USA od dekad ukrywają kontakty z istotami pozaziemskimi i prowadzą specjalny program poszukiwania wraków pojazdów obcych. Jego były szef Sean Kirkpatrick przeczył jego słowom, a dotychczasowe raporty AARO mówiły o braku dowodów na to, by za badanymi zjawiskami stały pozaziemskie technologie.
Opracował Krzysztof Krzykowski
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: JUSTIN MERRIMAN/EPA/PAP