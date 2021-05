Biden: silne przesłanki wskazują, że za cyberatakiem stali hakerzy z Rosji

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden poinformował, że rosyjskie władze nie były zamieszane w cyberatak Colonial Pipeline - operatora amerykańskich rurociągów paliwowych. Według Bidena istnieją jednak "silne przesłanki", by sądzić, iż hakerzy pochodzą z Rosji.

Podczas spotkania z dziennikarzami Biden nie obwinił o cyberatak rosyjskich władz, ale zapowiedział, że będzie on przedmiotem jego rozmów z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Prezydent USA nie wykluczył również odwetu za cyberataki, nie podał jednak więcej szczegółów.

Rozporządzenie podpisane

W czwartek prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze, mające na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa prywatnych firm, by zapobiegać podobnego typu atakom. Nowe prawo mówi, że każda firma prowadząca transakcje z rządem federalnym musi niezwłocznie informować o włamaniach do jej systemów komputerowych. Biden stwierdził, że nie może jednak zmusić firm do lepszej ochrony ich sieci. Jednocześnie podkreślił, że incydent pokazał, iż "USA muszą wzmocnić infrastrukturę".