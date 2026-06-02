Ze świata

Co z sankcjami na ropę? Rubio: to zależy od okoliczności

Pełczyńska-Nałęcz: Rosja eskaluje swoje działania
Stany Zjednoczone nie zamierzają przedłużać zawieszenia sankcji na rosyjską ropę, choć ostateczna decyzja będzie zależała od okoliczności - zapowiedział sekretarz stanu Marco Rubio. Jak przypomniał, obecne wyłączenia mają charakter tymczasowy.

Rubio odmówił złożenia jednoznacznej deklaracji na temat przyszłości sankcji na sprzedaż rosyjskiej ropy naftowej transportowanej drogą morską. Pytany podczas wysłuchania przed senacką komisją spraw zagranicznych, czy może zapewnić, że administracja Trumpa nie przedłuży zawieszenia sankcji, Rubio odparł, że ostatecznie jest to decyzja w gestii Departamentu Skarbu.

- Ale powiem państwu, że to będzie zależało od okoliczności w danym czasie. Chcielibyśmy zakończyć to tak szybko, jak tylko możemy, bo podstawową polityką tego kraju jest objęcie sankcjami ich ropy naftowej - zaznaczył. - To są ograniczone czasowo licencje w celu udostępnienia większej ilości globalnej podaży (ropy) - dodał.

Eksperci: Trump musi to zrobić, by obniżyć ceny paliw

USA zawiesiły sankcje na rosyjską ropę

Jak dotąd administracja Trumpa wydała trzy 30-dniowe licencje pozwalające na sprzedaż rosyjskiej ropy załadowanej na statki. Ostatnia z nich wygasa 17 czerwca. Według szacunków podawanych przez "Financial Times", dzięki wyższym globalnym cenom ropy naftowej oraz licencjom wydanym przez USA, które pozwoliły Rosji na sprzedaż ropy po wyższej niż dotychczas cenie, Rosja zarabia około 150 mln dolarów więcej każdego dnia.

Licencje były przedłużane dwukrotnie mimo pierwotnych zapowiedzi ministra finansów Scotta Bessenta, że nie zostaną przedłużone. Po pierwszej takiej decyzji Bessent miał też dać do zrozumienia komisarzowi UE ds. handlu Maroszowi Szefczoviczowi, że nie zrobi tego po raz kolejny. W obydwu przypadkach Bessent tłumaczył decyzję potrzebami energetycznymi państw o niskich dochodach.

Z eksportu ropy Rosja finansuje wojnę przeciwko Ukrainie.

USARopa naftowaRosjaMarco Rubio
Bartłomiej Ciepielewski
