200 procent cła. USA chcą zredukować import aluminium z Rosji

Pracodawca będzie zobowiązany do dopuszczenia pracownika - po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego - do pracy na dotychczasowym stanowisku na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby nie korzystał z urlopu - zaznaczyła Monika Jurkiewicz, radca prawny, odnosząc się do rządowego projektu zmian w Kodeksie pracy. - Po powrocie powinien on więc otrzymać podwyżkę, jeżeli podwyżki były przyznawane w czasie jego nieobecności - dodała.