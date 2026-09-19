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Większa presja na Rosję. Trump bez rozgłosu podpisał ustawę o cłach

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
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Donald Trump podpisał ustawę dającą mu prawo nałożenia nawet 100-procentowych ceł na czołowych importerów rosyjskiej ropy i gazu, a także objęcia sankcjami tak zwanej floty cieni. Nowe uprawnienia mają wywrzeć maksymalną presję na Moskwę, jednak pozostawiają prezydentowi dużą swobodę w ich stosowaniu.

Trump podpisał ustawę bez obecności kamer, a informacje o złożeniu podpisu przekazał Biały Dom bez komentarza. Podpis jest zwieńczeniem prowadzonych od kwietnia 2025 r. starań kongresmenów, by skłonić prezydenta do wywarcia większej presji na Rosji.

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Ustawa nazwana imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama - inicjatora tych wysiłków - reguluje istniejące dotychczas sankcje przeciwko Rosji i zachęca prezydenta do nałożenia kolejnych m.in. na "flotę cieni". Przede wszystkim daje mu jednak nowe uprawnienia do nakładania ceł w wysokości do 100 proc. na państwa z pierwszej piątki największych importerów rosyjskiej ropy, gazu, oraz tych, które najbardziej umożliwiają jej omijanie restrykcji naftowych.

Zadowolenie z podpisania ustawy wyraził w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wezwał Trumpa do wykorzystania uprawnień zawartych w przepisach.

"Najlepszym sposobem uczczenia pamięci Lindsey będzie pełne i szybkie wdrożenie postanowień tej ustawy. A najlepszą nagrodą dla wszystkich, którzy pomogą nam wywrzeć presję na Rosję, by zakończyła wojnę, będzie pokój. Pokój - i koniec wszystkich problemów i wyzwań, jakie przyniosła ta wojna" - napisał w oświadczeniu w mediach społecznościowych.

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Ustawa budzi wątpliwości

Ustawa mówi o konieczności zastosowania sankcji i ceł w ciągu 30 dni, lecz w praktyce pozostawia prezydentowi dużą dowolność, jeśli chodzi o użycie lub odstąpienie od tych środków.. Nie wymienia też konkretnych krajów, na które miałyby zostać nałożone cła.

Na przygotowanej przez Senat odrębnej liście w oparciu o dane handlowe, wymieniane są jednak m.in. Chiny, Indie, Turcja, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan i państwa Azji Środkowej.

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Przeciwko ustawie głosowała większość kongresmenów Demokratów, którzy obawiają się, że Trump wykorzysta nowe uprawnienia do arbitralnego nakładania ceł, w tym potencjalnie też na Unię Europejską.

Źródło: PAP
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Tagi:
RosjaUSADonald TrumpCła
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