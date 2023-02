Rekordowa wymiana handlowa między USA a Chinami. Mimo politycznych napięć

Import i eksport na linii USA - Chiny w 2022 roku wyniósł 690,6 mld dolarów - wynika z oficjalnych danych. Import chińskich towarów do USA wzrósł w ubiegłym roku do 536,8 mld dolarów, ponieważ amerykańscy konsumenci wydali więcej na towary wyprodukowane w Państwie Środka, w tym zabawki i telefony komórkowe - napisał portal stacji BBC. W tym samym okresie eksport amerykańskich towarów do Chin wzrósł do 153,8 mld dolarów.