Chińscy hakerzy mieli włamać się na konta mailowe zachodnich rządów i instytucji

Ceny konsumpcyjne w USA w czerwcu 2023 roku wzrosły o 3 procent rok do roku i o 0,2 procent miesiąc do miesiąca. Inflacja spadła do najniższego poziomu od ponad dwóch lat, do czego przyczyniły się tańsze samochody używane - wskazał portal stacji BBC.