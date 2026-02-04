Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

USA walczą o kluczowe surowce. Vance: gwarancja ceny minimalnej

shutterstock_2542628065
"Zajmijmy się czymś innym niż sprawą Epsteina". Trump znów obraża dziennikarkę
Źródło: Reuters
Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance poinformował w środę, że USA zamierzają utworzyć blok handlowy państw w celu uniezależnienia łańcucha dostaw minerałów krytycznych. Porozumienie ma wprowadzić ceny minimalne tych surowców. 

Vance ogłosił inicjatywę podczas zwołanego w Waszyngtonie spotkania ministrów spraw zagranicznych kilkudziesięciu państw, w tym Polski. Jak tłumaczył wiceprezydent, celem ustanowienia bloku handlowego jest zagwarantowanie minimalnej ceny minerałów krytycznych. Ma to dać firmom większą pewność, że ich inwestycje w wydobycie zasobów będzie opłacalne.

Vance: przywrócenie handlu do zdrowszego stanu

Jak zaznaczył, w przeszłości wiele projektów dotyczących minerałów krytycznych było porzucanych ze względu na zalew surowców o zaniżonych cenach. Choć ani Vance, ani sekretarz stanu Marco Rubio nie wymienili z Chin z nazwy, inicjatywa ma na celu przeciwstawienie się dominacji tego kraju nad rynkiem wydobywania i przetwarzania minerałów, na których opiera się światowa gospodarka.

- Chcemy utworzyć blok handlowy między sojusznikami i partnerami, który zagwarantuje Amerykanom dostęp do amerykańskiej potęgi przemysłowej, a jednocześnie zwiększy produkcję w całej strefie - podsumował Vance.

- Administracja Donalda Trumpa proponuje konkretny mechanizm, mający na celu przywrócenie globalnego rynku minerałów krytycznych do zdrowszego i bardziej konkurencyjnego stanu – preferencyjną strefę handlu minerałami krytycznymi, chronioną przed zakłóceniami zewnętrznymi poprzez egzekwowalne ceny minimalne - dodał.

Wiceprezydent zaznaczył, że mechanizm ma być utrzymywany za pomocą ceł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zamieszki w Minneapolis
Wycofują kilkuset agentów. Ale "egzekwowanie przepisów będzie kontynuowane"
TVN24
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze
Marcin Złotkowski
Donald Trump
Pozłacany, ogromny pomnik Trumpa? To nie żart
TVN24

Reakcja na chińskie kontrole eksportu

Proponowane przez USA porozumienie jest rozwinięciem wcześniejszych inicjatyw, lecz jest pierwszą otwartą propozycją zagwarantowania cen minimalnych surowców. Jest to m.in. reakcja na ogłoszone przez Chiny w ub.r. kontrole eksportu szeregu metali ziem rzadkich i zapowiedź wstrzymania ich eksportu dla zagranicznych firm zbrojeniowych. Zapowiedź ChRL - zawieszona po porozumieniu handlowym z USA - wywołała duże poruszenie i obawy o wykorzystanie przez Chiny swojej dominującej pozycji w celach geopolitycznych.

Na ten aspekt - nie wymieniając Chin - uwagę zwrócił sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas konferencji prasowej na waszyngtońskim forum. Powiedział też, że w zebraniu udział wzięło 55 krajów odpowiedzialnych za 2/3 światowego PKB, z czego "wiele" zgodziło się na podpisanie porozumienia.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie na temat utworzenia strategicznej rezerwy minerałów krytycznych, Project Vault. USA mają zainwestować w nią 10 mld dolarów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Phil Mistry/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
J.D. VanceUSASurowce
Zobacz także:
pap_20251224_1GI
Cena mocno w dół, mit "wyparowuje"
Łukasz Figielski
forum-1066538221
Koniec epoki w Czechach. Wydobyto ostatni wagonik
Ze świata
shutterstock_2524535261
Brakuje pelletu. Minister: możliwa interwencja
Z kraju
Kijów, Ukraina
Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy
Ze świata
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Po wprowadzeniu euro wzrosły ceny? Rzecznik MSZ odpowiada
Ze świata
Budowa tunelu średnicowego w Łodzi ( 25.01.2023.)
PKP PLK zrywa umowę. "Rażące opóźnienia i nieprawidłowości"
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu (3 lutego 2026)
Tusk zablokował. Bruksela akceptuje nową wersję
Z kraju
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Komu zmaleje rata kredytu hipotecznego? "Duży spadek"
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto, za co naprawdę go ukarano
Majątek Muska z nowym rekordem
Najnowsze
telefon rece smartphone
Awaria sieci Play
Z kraju
Ropa tanieje: OPEC musi "popracować" z Iranem i Rosją
Rosja liczy straty. Dochody spadły o połowę
Ze świata
vlkolinec wies slowacja shutterstock_2305080429
Wchodzą na prywatne posesje, zaglądają do okien. "Turystyczne zoo"
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Pierwsza taka firma w elicie. Historyczny moment
Ze świata
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
ZUS przeliczył emerytury. Jest podwyżka
Dla seniora
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
Pieniądze
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
To może być sensacyjny zwrot. Bohaterowie? Nawrocki, Tusk, Glapiński
Konrad Piasecki, Arleta Zalewska
pieniądze, euro
Były premier: czas na euro
Najnowsze
shutterstock_1368500537
Chcieli wiedzieć, kto wyleciał z pracy. Zostali zwolnieni
Tech
nowy jork usa shutterstock_2670566755
Spór o kluczową inwestycję. Administracja Trumpa pozwana
Ze świata
lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
Pieniądze
shutterstock_1539445880_1
Koniec shutdownu w USA
Ze świata
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Nestle hq
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_2399512237 (1)_1
Koniec awarii w Alior Banku. "Wszystkie systemy działają już poprawnie"
Pieniądze
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Cena złota odbiła po największym spadku od dekad
Rynki
Ministerstwo Finansów
Resort chce nowego podatku. Podano stawkę
Pieniądze
Media antyspołecznościowe
"Będziemy chronić nieletnich". Rząd wprowadza nowy zakaz
Tech
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Zaskakująca oferta pracy. "Gwarantuję: głód, upodlenie, depresję"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2282170465
Mróz testuje sieć. Historyczny rekord w Polsce
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica