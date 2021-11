Prezydent USA zapowiada dochodzenie w sprawie cen paliw na stacjach

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden chce obniżenia cen paliwa na stacjach benzynowych i zleca przeprowadzenie dochodzenia, czy na rynku nie dochodzi do zawyżania cen i anty-konkurencyjnych praktyk. Według Bidena w ostatnich tygodniach cena hurtowa paliwa spadła w Stanach Zjednoczonych o dziesięć procent, ale nie przełożyło się to na obniżki cen na stacjach benzynowych. Stany Zjednoczone poinformowały we wtorek, że uwolnią 50 milionów baryłek ropy naftowej z rezerwy strategicznej.

Prezydent USA o cenach paliw na stacjach

- To nie do przyjęcia. Dlatego zwróciłem się do Federalnej Komisji Handlu, by zbadała, czy nie dochodzi do potencjalnie nielegalnej i anty-konkurencyjnych praktyk (...) byśmy mogli zapewnić, że Amerykanie płacą uczciwą cenę na stacjach - dodał. Według Bidena galon paliwa (za 3,40 dolara) powinien kosztować już średnio o ćwierć dolara mniej.