Trump uderza we własnego ministra. "Totalnie się myli"

Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz Źródło: TVN24

Trump komentował w rozmowie z portalem Hill wypowiedź Wrighta z niedzieli, kiedy ten powiedział, że choć ceny benzyny prawdopodobnie osiągnęły już szczyt i będą spadać, to powrót do ceny przed wojną z Iranem - 3 dolary za galon (3,79 l) - może nie nastąpić przed końcem roku.

- Myślę, że on się myli. Totalnie się myli - powiedział Trump w wywiadzie telefonicznym.

Ocenił, że ceny spadną, "jak tylko to się skończy", mówiąc o wojnie z Iranem.

Trump: my kontrolujemy cieśninę

Obecna średnia cena galonu benzyny w USA - według stowarzyszenia American Automobilie Association - to 4,04 dol., o ponad 1 dol. więcej niż przed rozpoczęciem wojny.

Trump zaprzeczył też w tym samym wywiadzie, by mediator w rozmowach z Iranem dowódca pakistańskiej armii Asim Munir radził mu zrezygnowanie z blokady irańskich portów, by nie utrudniać negocjacji. Prezydent powiedział, że Munir "nie rekomendował niczego w sprawie blokady".

- Blokada jest bardzo silna, bardzo mocna. Tracą 500 milionów dolarów dziennie z powodu blokady - powiedział Trump, odnosząc się do Iranu. - My ją (cieśninę) kontrolujemy. Oni jej nie kontrolują - zaznaczył.

Ocena ekspertów

Według ekspertów, nawet w przypadku szybkiego otwarcia swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormuz, ceny ropy naftowej mogą nie wrócić do wcześniejszego poziomu przez miesiące, m.in. z uwagi na czas wymagany do wznowienia wstrzymanego wydobycia surowca przez państwa Zatoki Perskiej oraz wyższe koszty ubezpieczenia.

Wcześniej minister finansów Scott Bessent oceniał, że ceny powinny wrócić do normy między lipcem i listopadem. Sam Trump spekulował, że ceny benzyny mogą nie opaść w ogóle - a nawet wzrosnąć - przed listopadowymi wyborami parlamentarnymi. Później jednak zmienił swoje prognozy.

Cieśnina Ormuz Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

