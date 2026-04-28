Ze świata Cena benzyny wystrzeliła. Najwyższa od czterech lat

Amerykanie we wtorek średnio muszą zapłacić 4,18 dol. za galon (niecałe 3,8 litra) benzyny. Poprzednio ceny na stacjach były tak wysokie w kwietniu 2022 roku, po rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Ceny paliwa we wtorek wzrosły o 1,6 procent, co jest najwyższym skokiem procentowym od ponad miesiąca. Przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny z Iranem pod koniec lutego za benzynę średnio płacono w Stanach Zjednoczonych mniej niż trzy dolary.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Paliwa drożeją, amerykańskie rafinerie liczą zyski

Złe wieści dla Donalda Trumpa

Wzrost cen to polityczny problem dla prezydenta Donalda Trumpa i Partii Republikańskiej w związku ze zbliżającymi się listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu.

Z badania Gallupa wynika, że odsetek Amerykanów, którzy uważają, że ich sytuacja finansowa się pogarsza, jest najwyższy od 25 lat i wynosi 55 proc. W latach 2025 i 2024 było to odpowiednio 53 i 47 procent.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Media: to najgorsza rzecz dla Trumpa

