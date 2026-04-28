Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Cena benzyny wystrzeliła. Najwyższa od czterech lat

|
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Tomaszewski: uczą się przeciwnicy USA, uczą się rywale globalni. Uczy się Rosja. Uczą się Chiny
Źródło: TVN24
Średnia cena benzyny w Stanach Zjednoczonych osiągnęła we wtorek poziom najwyższy od czterech lat - oszacowało Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe (AAA). Nagły wzrost kosztów paliwa wiąże się z impasem w negocjacjach między USA a Iranem, które mają na celu zakończenie trwającego konfliktu zbrojnego.

Amerykanie we wtorek średnio muszą zapłacić 4,18 dol. za galon (niecałe 3,8 litra) benzyny. Poprzednio ceny na stacjach były tak wysokie w kwietniu 2022 roku, po rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Ceny paliwa we wtorek wzrosły o 1,6 procent, co jest najwyższym skokiem procentowym od ponad miesiąca. Przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny z Iranem pod koniec lutego za benzynę średnio płacono w Stanach Zjednoczonych mniej niż trzy dolary.

Złe wieści dla Donalda Trumpa

Wzrost cen to polityczny problem dla prezydenta Donalda Trumpa i Partii Republikańskiej w związku ze zbliżającymi się listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu.

Z badania Gallupa wynika, że odsetek Amerykanów, którzy uważają, że ich sytuacja finansowa się pogarsza, jest najwyższy od 25 lat i wynosi 55 proc. W latach 2025 i 2024 było to odpowiednio 53 i 47 procent.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwUSAPaliwoDonald Trump
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

