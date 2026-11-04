Ze świata USA blisko rekordu. Europa zwiększa dostawy przed zimą Oprac. Jan Sowa |

Ceny paliw a sprzedaż detaliczna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dane oparte na śledzeniu statków przez firmę LSEG pokazują, że dostawy do Europy wzrosły w poprzednim miesiącu do 6,89 mln ton - z 5,91 mln ton we wrześniu. Zwiększył się także eksport do Ameryki Łacińskiej.

Ceny za LNG

Wzrost dostaw do Europy wiązał się z przygotowaniami do zimy oraz mniejszą różnicą cen między Europą a Azją. W październiku europejski benchmark TTF i azjatycki JKM kosztowały średnio około 28 dolarów za milion brytyjskich jednostek cieplnych. To wyraźnie więcej niż we wrześniu i jedne z najwyższych poziomów od kryzysu energetycznego po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Eksport z terminalu Golden Pass LNG w Teksasie, należącego do QatarEnergy i Exxon Mobil, podwoił się do czterech transportów w październiku - wynika z danych o ruchu statków.

"Eksport LNG przez USA osiągnął miesięczny poziom zbliżony do historycznego rekordu ustanowionego wczesną wiosną" - podał portal energynews.pro. Jak wynika z danych firm analitycznych LSEG i Kpler oraz szacunków Reutersa, w marcu 2026 r. Stany Zjednoczone sprzedały za granicę 11,7 miliona ton metrycznych gazu, a w październiku 2026 r. - ok. 11,6 mln ton metrycznych gazu.

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UE w latach 2022-2025 przeznaczyła na zakup LNG łącznie około 281 mld euro. 131,5 mld euro - trafiła do amerykańskich dostawców, a na gaz z Rosji wydano 37,8 mld euro, na surowiec z Kataru - 36,2 mld euro - wynika z danych IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis).

Dostawy do Azji bez większych zmian

Import LNG z USA do Azji wyniósł w październiku 2,73 mln ton wobec 2,84 mln ton miesiąc wcześniej. Dostawy pozostały więc na zbliżonym poziomie, mimo że październik miał o jeden dzień więcej niż wrzesień.

Egipt sprowadził 0,68 mln ton amerykańskiego LNG, tyle samo co we wrześniu. Eksport do Ameryki Łacińskiej wzrósł z 0,53 mln do 0,68 mln ton.

Około 0,59 mln ton LNG opuściło w październiku amerykańskie terminale bez wskazanego końcowego odbiorcy. Statki z gazem pozostawały na morzu w oczekiwaniu na potencjalnych nabywców.