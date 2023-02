Bezrobocie w USA na najniższym poziomie od ponad pół wieku

Liczba miejsc pracy w amerykańskiej gospodarce wzrosła w styczniu o 517 tysięcy, a stopa bezrobocia spadła do 3,4 procent - poinformowało Biuro Statystyk Pracy (BLS). Bloomberg podał, że jest to najniższe bezrobocie od 1969 roku.

Bezrobocie w USA

Poziom uczestnictwa w rynku pracy pozostaje jednak na poziomie nieco niższym (62,4 proc.) niż przed wybuchem pandemii COVID-19. Think tank Center for Economic and Policy Research (CEPR) podał, że najniższy w historii pomiarów jest poziom bezrobocia wśród Afroamerykanów - 5,4 proc.