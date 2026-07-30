Ze świata Ben Affleck wygrał "Milionerów". Pieniądze trafią na szczytny cel Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Jennifer Lopez i Ben Affleck Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Eric McCandless/Disney/Getty Images

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Affleck i Ding dołączyli do grona zwycięzców programu "Who Wants to Be a Millionaire?", którego gospodarzem jest Jimmy Kimmel.

Główną nagrodę zdobyli wcześniej restaurator David Chang, a także duety: Ike i Alan Barinholtzowie oraz znani z serialu "Biuro" Oscar Nuñez i Kate Flannery. Rok wcześniej w programie triumfował również Matt Damon, który wystąpił u boku Kena Jenningsa, jednego z najbardziej utytułowanych uczestników "Jeopardy!".

Ben Affleck wins elusive $1M prize with ‘Jeopardy!’ champ Jamie Ding on ‘Who Wants to Be a Millionaire’ https://t.co/HAPf43hHVl pic.twitter.com/RZK76MdBG2 — New York Post (@nypost) July 30, 2026 Rozwiń

Pytanie o prezydenckie indyki

O zwycięstwie Bena Afflecka i Jamiego Dinga w "Milionerach" przesądziło ostatnie pytanie dotyczące imion indyków ułaskawianych przez amerykańskich prezydentów w Święto Dziękczynienia. Niepewni odpowiedzi uczestnicy wykorzystali obydwa, pozostające do ich dyspozycji, koła ratunkowe.

Najpierw poprosili o wskazówkę prowadzącego Jimmy'ego Kimmela, a następnie zadzwonili do Stephena Morrisona, wieloletniego partnera Dinga w konkursach wiedzy. Ostatecznie zaufali pierwszej podpowiedzi i wybrali odpowiedź "Spaghetti & Meatball", która okazała się prawidłowa.

Ben Affleck w "Milionerach" Źródło zdjęcia: Eric McCandless/Disney/Getty Images

Wygrana o osobistym wymiarze

Wygrana, milion dolarów, zasili konto założonej przez Afflecka organizacji Eastern Congo Initiative. Działająca od 2010 roku ECI rozdziela granty na inicjatywy wspierające lokalne społeczności w pogrążonej w konflikcie zbrojnym republice.

Jeszcze przed emisją odcinka Kimmel mówił portalowi Variety, że Affleck początkowo nie wiedział, że zostanie sparowany z mistrzem teleturnieju "Jeopardy!". Prowadzący przyznał, że aktor był tym mile zaskoczony, choć - jak ocenił - bez problemu poradziłby sobie także sam.

Wygrana ma dla Afflecka także osobisty wymiar. Aktor od dzieciństwa przyjaźni się z Mattem Damonem. Obaj dorastali zaledwie kilka ulic od siebie w Cambridge w stanie Massachusetts i wspólnie stawiali pierwsze kroki w branży filmowej. Światową sławę przyniósł im "Buntownik z wyboru", do którego razem napisali scenariusz i w którym zagrali. W 1998 roku otrzymali za niego Oscara.

W kolejnych latach wielokrotnie spotykali się na ekranie, m.in. w "Dogmie", "Ostatnim pojedynku" i "Air". Teraz dołączyli także do grona zwycięzców "Milionerów" - w odstępie zaledwie roku.