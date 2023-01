Ponad 11 tysięcy zakłóconych lotów w USA. Podano przyczynę awarii

Wielki chaos na amerykańskich lotniskach

W minionym tygodniu, przypomina Reuters, FAA przypisywała awarię systemu komputerowego, a ściśle systemu (NOTAM) błędowi proceduralnemu związanemu z uszkodzonym plikiem danych. Uniemożliwiało to wysyłanie informacji dotyczących m.in. bezpieczeństwa personelowi lotniczemu. NOTAM to depesze zawierające istotne informacje dla podmiotów lotniczych. Mogą one dotyczyć m.in. zamknięcia pasów startowych, ogólnych ostrzeżeń o zagrożeniu ze strony ptaków czy przeszkód budowlanych na małej wysokości. Informacje mogą obejmować do 200 stron w przypadku długodystansowych lotów międzynarodowych.