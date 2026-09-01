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Wiceprezeska Bank of America ofiarą ataku w Nowym Jorku

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Nowy Jork. Kobieta dźgnęła nożem dwie osoby na Times Square, została zastrzelona przez policję
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: 4kclips/Shutterstock
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Wiceprezeska Bank of America, Erin Piacenti, jest ofiarą śmiertelnego pchnięcia nożem na nowojorskim Times Square, które miało miejsce w poniedziałek - potwierdziły władze banku. Sprawczyni ataku została zastrzelona przez policję.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 16.30 czasu nowojorskiego (22.30 w Polsce). Uzbrojona w dwa noże kobieta zaatakowała w odstępie 20 sekund dwie przypadkowe osoby: 68-letniego mężczyznę i 32-letnią kobietę, a następnie wymachiwała nimi w kierunku przybyłych na miejsce policjantów. Ci próbowali ją nakłonić do odłożenia noży oraz obezwładnić przy pomocy paralizatora, ale bez powodzenia. Dlatego użyli broni palnej. Informację potwierdził w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent miasta Zohran Mamdani.

Wszystkie trzy osoby - sprawczyni i jej dwie ofiary - przewieziono do szpitala, gdzie stwierdzono zgony obu kobiet. Ranny mężczyzna jest natomiast w stanie stabilnym.

Bank potwierdza śmierć Piacenti

We wtorek okazało się, że zabitą w ataku kobietą jest Erin Piacenti, która w Bank of America pełniła funkcję wiceprezeski ds. wyboru ofert biznesowych i konfliktów. Siedziba Bank of America na Manhattanie znajduje się w niewielkiej odległości od Times Square.

"Jesteśmy zszokowani i głęboko zasmuceni tragiczną śmiercią naszej koleżanki. Była cenioną członkinią naszego zespołu, za którą będziemy bardzo tęsknić. Łączymy się w bólu z jej rodziną i wszystkimi bliskimi" - poinformował w komunikacie agencję Reuters Bank of America.

Policja o sprawczyni

Nowojorska policja (NYPD) poinformowała we wtorek, że ataku dokonała 49-letnia Pamela Cisneros, która nigdy nie była aresztowana, ale miała udokumentowaną historię problemów psychicznych. Komisarz NYPD Jessica Tisch powiedziała, że śledztwo trwa, ale wygląda na to, iż atak nie został niczym sprowokowany, a ofiarami były przypadkowe osoby.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
bank of americaUSANowy Jork
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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