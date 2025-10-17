Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Polski autokar zderzył się z ciężarówką w Austrii. Jedna osoba nie żyje
Polski autokar zderzył się z ciężarówką w Austrii. Jedna osoba nie żyje
Ze świata

"Obiecujące możliwości". Minister finansów o rozmowach w USA

shutterstock_2605990009
Inflacja w lipcu 2025
Źródło: TVN24
Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w czwartek rozmawiał z ministrem energii Stanów Zjednoczonych o rozwoju małych reaktorów modułowych, dostawach LNG oraz postępach przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jak dodał, przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzili równolegle rozmowy z Bankiem Światowym na temat zaangażowania tej instytucji we wsparcie polskiej energetyki jądrowej.

Domański spotkał się z ministrem energii USA Chrisem Wrightem przy okazji wizyty w Waszyngtonie podczas corocznych posiedzeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Jak poinformował, wśród tematów rozmów była energetyka jądrowa - zarówno prace nad budową pierwszej dużej elektrowni atomowej w Polsce, jak i małych reaktorów modułowych (SMR), stosunkowo nowej technologii.

Domański o rozmowach

- Stany Zjednoczone są naszym kluczowym sojusznikiem i partnerem w realizacji strategicznych projektów energetycznych. Omówiliśmy postępy prac przy realizacji projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej, podkreślając konieczność uwzględnienia w nim polskich przedsiębiorstw i wzmacniania kompetencji krajowego przemysłu - powiedział szef resortu finansów. - Rozmawialiśmy o znaczeniu dostaw amerykańskiego LNG do Polski i całego regionu. Uzgodniliśmy dalsze działania dotyczące zacieśnienia współpracy w tym obszarze. Zgodziliśmy się co do perspektyw rozwoju technologii małych reaktorów modułowych, w których dostrzegamy obiecujące możliwości kooperacji polskich i amerykańskich firm - dodał.

O planach zbudowania reaktorów SMR w Polsce dla zasilania przemysłu mówi się od kilku lat. W sierpniu porozumienie o powstaniu takich reaktorów we Włocławku podpisały Orlen i Synthos Green Energy. W ramach przedsięwzięcia powstać ma flota SMR na bazie amerykańskiej technologii koncernu GE Vernova.

Domański podkreślił, że inwestycje w czyste źródła energii podnoszą konkurencyjność polskiej gospodarki, a jednocześnie są "gwarancją naszego bezpieczeństwa, które chcemy wzmacniać między innymi poprzez pogłębianie partnerstwa z USA".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump: teraz muszę sprawić, by Chiny zrobiły to samo

Trump: teraz muszę sprawić, by Chiny zrobiły to samo

Ceny w górę nawet o kilkadziesiąt procent. "Kolejne fale wzrostu nieuniknione"

Ceny w górę nawet o kilkadziesiąt procent. "Kolejne fale wzrostu nieuniknione"

Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska

Równolegle też inne rozmowy

Energetyka jądrowa była też tematem rozmów w Waszyngtonie przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego - prezesa Mirosława Czekaja i członka zarządu Mateusza Szczurka - z Anną Akhalkatsi, dyrektorką Banku Światowego na Unię Europejską. Rozmowy dotyczyły możliwości wsparcia przez Bank Światowy finansowania dla projektów energetyki jądrowej w Polsce. Według BGK Bank Światowy wyraził zainteresowanie w tym temacie. Czekaj powiedział PAP, że budowa elektrowni jest ogromnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, a BGK poszukuje różnych możliwości sfinansowania budowy pierwszej elektrowni i właśnie w tym kontekście prowadził rozmowy z przedstawicielami Banku Światowego.

- Udział BGK w tej inwestycji będzie jednak uzależniony od oceny ostatecznego modelu biznesowo-finansowego - zastrzegł.

- Jako bank rozwoju jesteśmy zainteresowani realizowaniem tej kluczowej dla polskiego państwa inwestycji, która zwiększy przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Zgodnie z zapowiedziami premiera pierwsza elektrownia jądrowa mogłaby obsłużyć nawet 12 mln gospodarstw domowych, co pokazuje skalę tego przedsięwzięcia - podkreślił. - Jesteśmy także zainteresowani wspieraniem polskich przedsiębiorców, którzy mogą wziąć udział w budowie elektrowni. Uważam, że ich udział w tej inwestycji powinien być możliwie jak największy - dodał prezes BGK.

Porozumienie o współpracy

Grupa Banku Światowego i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) podpisały w czerwcu porozumienie o współpracy na rzecz wspierania energii jądrowej w krajach rozwijających się. Umowa o partnerstwie stanowi pierwszy konkretny krok Banku w kierunku ponownego zaangażowania się w energetykę jądrową. Zgodnie z porozumieniem MAEA oraz Bank Światowy mają współpracować w sprawie m.in. wydłużenia żywotności istniejących reaktorów jądrowych oraz przyspieszenia rozwoju SMR.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Andrzej DomańskiMinisterstwo FinansówEnergetyka
Zobacz także:
shutterstock_1991234534
"To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie"
Turystyka
Donald Trump
Aż sto tysięcy dolarów za wizę. Jest pozew w sprawie decyzji Trumpa
Dla pracownika
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Kumulacja w Lotto rośnie
Z kraju
Nagrody Lewiatana
Nagrody Lewiatana rozdane
Z kraju
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Dobra wiadomość dla ciężko pracujących Polek i Polaków"
Dla pracownika
biuro, biura, budynek
Nowe zasady naliczania stażu pracy. Podpis prezydenta
Dla pracownika
Bochniarz
Bochniarz: chciałabym, żeby ta świadomość dotyczyła też polityków
Z kraju
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Polska w czołówce najczęściej atakowanych krajów
Tech
motyka
"Koło zamachowe dla potężnego sektora polskiej gospodarki". Minister komentuje
Z kraju
shutterstock_2599842065
Spór o fabrykę aut. Władze postawiły ultimatum
Moto
Urząd Imigracji i Punktów Kontrolnych
Złapał je wszystkie. 25-latek ma problemy przez kolekcję Pokémonów
TVN24
shutterstock_2355405907
Akcje polskiego giganta mocno w dół. Firma odpiera zarzuty
Rynki
szkola uczelnia wyklad studenci shutterstock_762977863
"Jeszcze niedawno mieliśmy wolne miejsca. Dziś sytuacja się odwróciła"
Z kraju
shutterstock_2312617935
Były prezes Intela: żyjemy w bańce AI. To pęknie
Tech
shutterstock_2183395155
Banki nie mają prawa tego robić. Wyrok sądu
Pieniądze
shutterstock_2348933015
Fuzja gigantów. Ministerstwo wysyła pismo
Z kraju
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Najnowsze dane o wzroście cen
Z kraju
Chey Tae-won
Miliardowy "rozwód stulecia". Jest decyzja sądu
Ze świata
Rafineria ropy naftowej w Rosji. Zakład przetwórstwa ropy naftowej w Rosji. Magazyny ropy naftowej (zbiorniki na wolnym powietrzu). shutterstock_2688922891
Braki paliw w Rosji. "Dodatkowe działania"
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Krótsza praca, ta sama płaca. Resort wybrał pracodawców
Z kraju
shutterstock_2285047937
Potentat szykuje ogromne zwolnienia. Tysiące osób stracą pracę
Ze świata
shutterstock_2513462485
Gigant wysyła maile do klientów. Chodzi o rekompensaty
Turystyka
pepco - Solarisys shutterstock_2455723395
Połowa sklepów do zamknięcia. Będą zwolnienia
Ze świata
shutterstock_1030705597
"Nie ma szans na uczciwą współpracę". To najgorszy sezon od pięciu lat
Z kraju
Donald Trump
Trump: teraz muszę sprawić, by Chiny zrobiły to samo
Ze świata
helsinki finlandia shutterstock_1510917200-1
Zajęli rosyjskie budynki. Jest decyzja sądu
Ze świata
shutterstock_2633111805
To może być nowy gracz na polskim rynku
Z kraju
Javier Milei w Białym Domu
Trump ratuje sojusznika. USA kupują walutę
Ze świata
Ulica w Londynie
Rewolucja na ulicach. To europejskie miasto ma być pierwsze
Moto
shutterstock_2311880779
Tu królują elektryki. "Nadszedł czas, by stopniowo wycofywać przywileje"
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica