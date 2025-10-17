"Obiecujące możliwości". Minister finansów o rozmowach w USA

Inflacja w lipcu 2025 Źródło: TVN24

Domański spotkał się z ministrem energii USA Chrisem Wrightem przy okazji wizyty w Waszyngtonie podczas corocznych posiedzeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Jak poinformował, wśród tematów rozmów była energetyka jądrowa - zarówno prace nad budową pierwszej dużej elektrowni atomowej w Polsce, jak i małych reaktorów modułowych (SMR), stosunkowo nowej technologii.

Domański o rozmowach

- Stany Zjednoczone są naszym kluczowym sojusznikiem i partnerem w realizacji strategicznych projektów energetycznych. Omówiliśmy postępy prac przy realizacji projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej, podkreślając konieczność uwzględnienia w nim polskich przedsiębiorstw i wzmacniania kompetencji krajowego przemysłu - powiedział szef resortu finansów. - Rozmawialiśmy o znaczeniu dostaw amerykańskiego LNG do Polski i całego regionu. Uzgodniliśmy dalsze działania dotyczące zacieśnienia współpracy w tym obszarze. Zgodziliśmy się co do perspektyw rozwoju technologii małych reaktorów modułowych, w których dostrzegamy obiecujące możliwości kooperacji polskich i amerykańskich firm - dodał.

O planach zbudowania reaktorów SMR w Polsce dla zasilania przemysłu mówi się od kilku lat. W sierpniu porozumienie o powstaniu takich reaktorów we Włocławku podpisały Orlen i Synthos Green Energy. W ramach przedsięwzięcia powstać ma flota SMR na bazie amerykańskiej technologii koncernu GE Vernova.

Domański podkreślił, że inwestycje w czyste źródła energii podnoszą konkurencyjność polskiej gospodarki, a jednocześnie są "gwarancją naszego bezpieczeństwa, które chcemy wzmacniać między innymi poprzez pogłębianie partnerstwa z USA".

Równolegle też inne rozmowy

Energetyka jądrowa była też tematem rozmów w Waszyngtonie przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego - prezesa Mirosława Czekaja i członka zarządu Mateusza Szczurka - z Anną Akhalkatsi, dyrektorką Banku Światowego na Unię Europejską. Rozmowy dotyczyły możliwości wsparcia przez Bank Światowy finansowania dla projektów energetyki jądrowej w Polsce. Według BGK Bank Światowy wyraził zainteresowanie w tym temacie. Czekaj powiedział PAP, że budowa elektrowni jest ogromnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, a BGK poszukuje różnych możliwości sfinansowania budowy pierwszej elektrowni i właśnie w tym kontekście prowadził rozmowy z przedstawicielami Banku Światowego.

- Udział BGK w tej inwestycji będzie jednak uzależniony od oceny ostatecznego modelu biznesowo-finansowego - zastrzegł.

- Jako bank rozwoju jesteśmy zainteresowani realizowaniem tej kluczowej dla polskiego państwa inwestycji, która zwiększy przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Zgodnie z zapowiedziami premiera pierwsza elektrownia jądrowa mogłaby obsłużyć nawet 12 mln gospodarstw domowych, co pokazuje skalę tego przedsięwzięcia - podkreślił. - Jesteśmy także zainteresowani wspieraniem polskich przedsiębiorców, którzy mogą wziąć udział w budowie elektrowni. Uważam, że ich udział w tej inwestycji powinien być możliwie jak największy - dodał prezes BGK.

Porozumienie o współpracy

Grupa Banku Światowego i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) podpisały w czerwcu porozumienie o współpracy na rzecz wspierania energii jądrowej w krajach rozwijających się. Umowa o partnerstwie stanowi pierwszy konkretny krok Banku w kierunku ponownego zaangażowania się w energetykę jądrową. Zgodnie z porozumieniem MAEA oraz Bank Światowy mają współpracować w sprawie m.in. wydłużenia żywotności istniejących reaktorów jądrowych oraz przyspieszenia rozwoju SMR.

