Tego nie było od lat 90. Branża czeka na 100-latkę

Właściciel Google'a - Alphabet - przekazał też, że planuje debiutancką emisję obligacji w funtach szterlingach. Media informują także, że w ofercie może znaleźć się rzadko spotykana obligacja 100-letnia - pierwsza taka w branży technologicznej od emisji Motoroli w 1997 roku.

Obawy inwestorów o tempo zwrotu z AI

Zwrot największych spółek technologicznych w stronę rynku obligacji budzi jednak niepokój inwestorów. Zyski z inwestycji nie nadążają bowiem za ogromnymi nakładami na sztuczną inteligencję ponoszonymi przez amerykańskie koncerny, a firmy wdrażające tę technologię jak dotąd notują niezbyt wysokie wzrosty produktywności.

Wydatki inwestycyjne Microsoftu, Amazona, Mety czy Alphabeta mają w tym roku wynieść co najmniej 630 miliardów dolarów. Większość środków trafia do centrów danych oraz na układy scalone napędzające systemy AI.

Obligacje do 2066 roku

Z dokumentów regulacyjnych wynika, że siedem transz dolarowych właśnie wyemitowanych obligacji Alphabet zapada w różnych terminach - pierwsze w 2029 roku, a najdłuższe w 2066 roku.

Część analityków ocenia, że rosnące wykorzystanie długu przez Big Techy odzwierciedla odejście od modelu opartego na lekkich aktywach na rzecz długoterminowej infrastruktury.

- Obligacje 100-letnie są zazwyczaj domeną rządów lub regulowanych przedsiębiorstw użyteczności publicznej o bardzo przewidywalnych przepływach pieniężnych, więc ta transakcja pokazuje, że przynajmniej na razie inwestorzy są skłonni podejmować bardzo długoterminowe ryzyko związane z inwestycjami w AI - powiedziała Lale Akoner, globalna analityczka rynków w eToro.

Kolejne emisje w sektorze

Oracle również ujawnił w raporcie giełdowym emisję obligacji o wartości 25 miliardów dolarów 2 lutego.

Według styczniowego raportu BofA Securities tzw. hiperskalerzy AI - wśród nich także Oracle - wyemitowali w ubiegłym roku obligacje korporacyjne w USA o łącznej wartości 121 miliardów dolarów.

