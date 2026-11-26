Ze świata Romans szefa Nvidii nie był zaplanowaną chińską operacją. Ustalenia amerykańskich urzędników Oprac. Adam Styczek |

Jensen Huang wrócił na stanowisko szefa spółki Nvidia. Pracownicy powitali go oklaskami Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: JEON HEON-KYUN/PAP/EPA

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Zgromadzone dotychczas przez amerykańskie służby dowody wskazują, że relacja Alice Huang i Jensena Huanga mogła mieć charakter romantyczny, a nie stanowić element chińskiej operacji - wynika z relacji osób zaznajomionych z przebiegiem wtorkowego, ściśle tajnego spotkania z pracownikami Kongresu.

Niektórzy uczestnicy rozmów zastrzegli jednak, że pojawienie się nowych informacji może zmienić tę lub inne dotychczasowe oceny sytuacji.

Szef Nvidii Jensen Huang Źródło zdjęcia: JEON HEON-KYUN/PAP/EPA

Sojusznicy prezesa Nvidii twierdzą, że nie ma wystarczających dowodów na to, by uznać Alice Huang za szpiega ani by wykazać, że Nvidia wiedziała o domniemanych próbach przemytu układów scalonych do Chin.

Niektórzy obecni i byli przedstawiciele amerykańskich władz podkreślają jednak, że niezależnie od tego, jakie informacje zostały przekazane, sam fakt, że jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich przedsiębiorców miał romans z kobietą powiązaną z chińskim wywiadem, stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Partnerka szefa Nvidii miała kontakty z chińskim wywiadem

Podczas wtorkowego briefingu przedstawiciele amerykańskich władz poinformowali, że chińskie ministerstwo bezpieczeństwa państwowego, główna agencja wywiadowcza Chin, zwróciło się do Alice Huang z prośbą o przekazywanie informacji. Jak dodano, w trakcie romansu utrzymywała ona kontakt z chińską służbą wywiadowczą.

Według osób zaznajomionych z przebiegiem spotkania Stany Zjednoczone nie mają jednak żadnych przesłanek wskazujących na to, że Alice Huang przekazała ministerstwu informacje wywiadowcze o istotnym znaczeniu.

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Podczas briefingu poruszono również temat Kanga Weia, mężczyzny określanego jako mąż Alice Huang. Według przedstawicieli amerykańskich władz był on współpracownikiem chińskiego ministerstwa bezpieczeństwa państwowego i często utrzymywał kontakt z chińskim wywiadem.

Tajne spotkanie w Kongresie

W briefingu dla pracowników komisji ds. wywiadu Izby Reprezentantów i Senatu oraz kierownictwa obu izb Kongresu uczestniczyli przedstawiciele CIA, FBI, Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego oraz Agencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Poufne spotkanie odbyło się po kilku tygodniach spekulacji na temat charakteru relacji między Jensenem Huangiem i Alice Huang oraz dzień po przywróceniu go na stanowisko szefa Nvidii po interwencji prezydenta Donalda Trumpa.

Niektórzy amerykańscy urzędnicy utrzymują, że przekazanie jakichkolwiek informacji Chinom czyni z Alice Huang szpiega, niezależnie od motywów jej działania. Inni oceniają jednak, że jej powiązania z chińskim wywiadem miały pośredni charakter, zważywszy na to, że chińscy przedstawiciele świata biznesu często są zobowiązani do utrzymywania kontaktów z krajowymi strukturami bezpieczeństwa państwa.

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Amerykańskie agencje wywiadowcze nadal badają, czy romans miał jakikolwiek wpływ na domniemany przemyt układów scalonych Nvidii do Chin z naruszeniem amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu. Sprawę wciąż bada również rada dyrektorów Nvidii.

Huang wrócił na stanowisko szefa Nvidii

We wtorek Huang przeprosił pracowników tego giganta technologicznego i powiedział im, że uczęszcza na terapię. Huang podziękował również administracji Trumpa za zapewnienie firmie szybkiego dostępu do informacji wywiadowczych.

Jak twierdzą rozmówcy gazety, informacje te pomogły zarządowi ocenić, że zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego związane z ponownym powołaniem Huanga na stanowisko prezesa były niewielkie.

Założyciel Nvidii ma 1 grudnia zostać przesłuchany za zamkniętymi drzwiami przez trzy komisje Izby Reprezentantów, w tym komisję ds. wywiadu. Następnie, 3 grudnia, ma wystąpić na publicznym posiedzeniu senackiej komisji ds. bankowości.