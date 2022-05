Europejski kraj pracuje nad wprowadzeniem urlopów menstruacyjnych

W reklamach nazywany "tymi dniami", miesiączką, okresem. Sama menstruacja chorobą nie jest, ale co trzecia Polka przyznaje, że bardzo im utrudnia życie i uniemożliwia robienie wielu zwykłych czynności. Może rozwiązaniem byłby urlop menstruacyjny? Jest już w Japonii i Korei Południowej, a teraz do wprowadzenia przymierza się Hiszpania. Materiał z programu "Polska i Świat", przygotowany przez Monikę Celej.

Urlop menstruacyjny w Polsce?

Jak tłumaczą jednak eksperci, sama menstruacja chorobą nie jest i powinni to sobie uświadomić pracodawcy w Polsce. - Pracownicy i pracowniczki mają to samo prawo w miejscach pracy. Niemniej jednak chodzi tutaj o dostrzeżenie różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami i różnic biologicznych - zauważa Joanna Maliszewska-Mazek z Okresowej Koalicji, p.o. dyrektorki Kulczyk Foundation.

W Polsce na razie dodatkowe wolne w czasie menstruacji to dobra wola pracodawców. Niektórzy już się na to zdecydowali. - To jest jeden dzień w miesiącu, wprowadziliśmy go w styczniu tego roku, mamy maj, był wykorzystany niecałe 10 razy - mówi Anna Ledwoń-Blacha, właścicielka Agencji Kreatywnej More Bananas w Krakowie.

Takie zasady obowiązują też w firmie Heart On Fire, która jest właścicielem marek odzieżowych takich jak Plny Lala, czy Plny Kids. - W naszej organizacji wymyśliliśmy, że jest to jeden. (...) Około 35 procent zatrudnionych przez nas dziewczyn korzysta z tego urlopu - mówi Michał Rejent, prezes Heart On Fire. Nie jest potrzebne zaświadczenie od lekarza. - Funkcjonuje to u nas jako urlop okolicznościowy płatny, więc to jest nieobecność usprawiedliwiona - tłumaczy Anna Maciejewicz, szefowa działu administracji w Heart On Fire.