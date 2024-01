UPS ma zwolnić 12 tysięcy osób

Redukcja zatrudnienia ma miejsce po tym, jak UPS opublikował rozczarowujące prognozy sprzedaży na ten rok - firma spodziewa się globalnych przychodów w wysokości od 92 do 94,5 mld dol. Byłby to wzrost w porównaniu z 91 miliardami dolarów przychodów, które firma odnotowała w 2023 roku, ale analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się przychodów w wysokości co najmniej 95,6 miliarda dolarów - wskazał CNN.