Ze świata Upadłość banku w USA. Największa skala od dwóch lat Oprac. Alicja Skiba |

Kryzys Ueno Banku w Paragwaju. Miliony klientów bez dostępu do pieniędzy Źródło wideo: "Fakty o świecie" TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Federalna Korporacja Gwarantowania Depozytów (FDIC) poinformowała, że wszystkie depozyty i aktywa United Fidelity przejmie bank First Citizens z Karoliny Północnej. Jednocześnie zapewniła w oświadczeniu, że deponenci upadłego pożyczkodawcy "zachowają wszystkie swoje środki" oraz ochronę w ramach ubezpieczenia lokat.

Regulator podkreślił, że klienci nie stracą w weekend dostępu do swoich aktywów poprzez m.in. wystawianie czeków, korzystanie z bankomatów i używanie kart debetowych.

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Kredyty obciążone ryzykiem

Urząd Kontrolera Waluty (OCC) przekazał, że decyzja o zamknięciu United Fidelity została podjęta, ponieważ "bank znajdował się w niebezpiecznej lub niepewnej sytuacji i prawdopodobnie nie byłby w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań ani zaspokoić żądań deponentów w ramach normalnej działalności".

Według szacunków FDIC upadłość pochłonie 1,83 mld dolarów z branżowego funduszu gwarancji depozytów. To strata na poziomie 31 proc. dla banku, którego aktywa na koniec września wynosiły 5,9 mld dolarów.

First Citizens zgodził się przejąć jedynie 4,5 mld dolarów depozytów oraz 3,1 mld dolarów kredytów United Fidelity. Poinformował również, że jego oferta zakładała obniżenie wartości aktywów o 2,6 mld dolarów. Według CNN to sugeruje, że First Citizens obawia się, że kredyty pożyczkodawcy z Indiany są zagrożone.

Seria upadłości w ostatnich latach

FDIC wskazało, że upadłość United Fidelity jest największą w Stanach Zjednoczonych od kwietnia 2024 r., kiedy zamknięty został Republic Bank z Filadelfii - jego aktywa wynosiły 6 mld dolarów.

Według regulatora, upadłość United Fidelity ustępuje skalą jedynie kryzysowi amerykańskich regionalnych banków, kiedy nastąpiło zamknięcie Silicon Valley Bank i First Republic - każdy z nich dysponował aktywami na poziomie 200 mld dolarów. Doszło wówczas do interwencji władz USA, pierwszego z kredytobiorców przejął First Citizens, a drugiego - JP Morgan Chase.

W tym roku upadło już siedem banków, których aktywa wynosiły razem 7,3 mld dolarów. Dla porównania w 2025 r. odnotowano dwie upadłości o łącznej wartości 113 mln dolarów.