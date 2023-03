Upadły amerykański pożyczkodawca kupiony przez rywala. SVB trafi w ręce First Citizens

Silicon Valley Bank (SVB) upadł 10 marca, co doprowadziło do nerwowości na światowych rynkach finansowych. W Europie obawy o siłę szwajcarskiego giganta bankowego Credit Suisse doprowadziły do pospiesznego przejęcia przez rywala UBS. Grupa First Citizens BancShares, do której należą między innymi First Citizens Bank, zgodziła się na zakup Silicon Valley Bank — wynika z oświadczenia amerykańskich władz federalnych.

Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC), która przejęła kontrolę nad SVB na początku tego miesiąca, poinformowała w oświadczeniu, że w ramach transakcji otrzyma prawa do akcji First Citizens BancShares o potencjalnej wartości do 500 mln USD.

First Citizens, który od 2009 roku zrealizował więcej transakcji wspieranych przez FDIC niż jakikolwiek inny bank, powiedział, że połączona firma będzie odporna na zróżnicowane portfele kredytowe i bazę depozytową.

W ramach umowy jednostka First–Citizens Bank & Trust Company przejmie aktywa SVB o wartości 110 mld USD, depozyty o wartości 56 mld USD i pożyczki o wartości 72 mld USD.

Jak to wpłynie na rynki?

"Rozważne podejście do zarządzania ryzykiem będzie nadal chronić klientów i akcjonariuszy we wszystkich cyklach gospodarczych i warunkach rynkowych" – stwierdzono w oświadczeniu.

First Citizens otrzyma także linię kredytową w FDIC na potrzebę zapewnienia płynności finansowej. Analitycy przewidują, że decyzja ta będzie miała pozytywny wpływ na stabilność finansową systemu i branży venture capital, ale tylko do pewnego momentu.

- Sądzę, że przejęcie portfela pożyczek i depozytów SVB przez First Citizens nie wniesie wiele do rozwiązania problemu numer jeden amerykańskiego systemu bankowego. Jest nim fakt, że klienci odchodzą z depozytami z małych banków do dużych lub funduszy - powiedział w rozmowie z agencją Reuters Redmond Wong, Strateg rynku chińskiego w Saxo Markets.

Konsekwencje upadku SVB dla światowej gospodarki

SVB był największym bankiem, który upadł od kryzysu finansowego w 2008 roku. Jego upadek wywołał ogromne zawirowania na rynku i zwiększył napięcia w całym sektorze bankowym na świecie.

Upadek SVB dotknął bank Credit Suisse EPA/JIM LO SCALZO Dostawca: PAP/EPA.

W wyniku kryzysu zaufania do sektora, jaki pojawił się po upadku SVB, doszło do upadku Signature Bank (jego depozyty i kredyty przejmie New York Community Bancorp), a także wymuszonego przejęciea Credit Suisse przez UBS, który w ten sposób uratował swojego rywala przed upadkiem.

