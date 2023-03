Upadek banku SVB. Komentuje dziennikarz CNN Richard Quest

Upadek SVB - komentarz Richarda Questa z CNN

- Myślę, że trzeba zastanowić się nad tym, co prawdopodobnie się może wydarzyć. Czy mamy do czynienia z ryzykiem systemowym dla sektora bankowego, czy to spowoduje faktycznie masowy upadek. Wiemy, że nie jest to rok 2008, to zostało jasno pokazane. Globalne banki mają znacznie lepszą kapitalizację teraz niż kiedykolwiek w przeszłości - podkreślił Quest.