Cios dla Szwajcarii. "Bankierzy z Singapuru otwierają butelki z szampanem"

Eksport okien i drzwi z Polski zwiększył się w 2022 roku o 32 procent do 3,96 miliardów euro z 2,98 miliardów euro w roku 2021 - poinformowało Centrum Analiz Branżowych (CAB). O ponad 90 procent wzrósł eksport polskich produktów do Włoch. - To między innymi efekt programu termomodernizacji Superbonus. Program pobudził włoski rynek wymian, a polscy producenci okien i drzwi świetnie go wykorzystali - wyjaśnił analityk Maksymilian Miros.