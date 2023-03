Upadek banku SVB. "Poważny pakiet ratunkowy nie jest brany pod uwagę"

Brytyjczycy szukają inwestora na SVB UK

Upadek SVB, o co w tym chodzi?

Jak wskazuje Michał Stajniak, Zastępca Dyrektora Działu Analiz XTB, instytucja była zaangażowana w projekty Venture capital, a nadwyżkę inwestowała w amerykańskie obligacje i MBS - rodzaj papierów wartościowych, których zabezpieczeniem są wierzytelności hipoteczne (to właśnie one były jedną z przyczyn kryzysu z 2008 r.).

"Za sprawą mocnego wzrostu stóp i w konsekwencji znacznej przeceny długu, w portfelu banku pojawiła się spora niezrealizowana strata i nie ma w tym nic niezwykłego. W zasadzie w całym sektorze finansowym było to coś normalnego. Jednak w grę wchodzi specyfika samego SVB. Jest to bank, który obsługuje setki a nawet tysiące spółek technologicznych czy startupów. Sektor ten z kolei od pewnego czasu ma problemy, łapiąc zadyszkę po mocnych ostatnich 2 latach. Spółki zaczęły zwalniać, szukać oszczędności i sięgnęły po kapitał zgromadzony na depozytach" - wskazał Stajniak w komentarzu.

"To sporo jeśli chodzi o lukę w bilansie banku. Jednocześnie bank poinformował o dodatkowej emisji akcji w celu pokrycia tej luki, co skłoniło inwestorów do pozbycia się akcji tego banku. Wczoraj akcje zanurkowały o nawet ok. 70%! Problemy te mogą się podwoić dzisiaj, jeszcze przed weekendem, dlatego niektórzy zaczęli doszukiwać się podobieństw z 2008 rokiem" - tłumaczył Stajniak w komentarzu zamieszczonym na stronie XTB w piątek.