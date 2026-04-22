Gigant lotniczy tnie prognozy zysków

Jak podaje Reuters, akcje przewoźnika z siedzibą w Chicago ostatecznie odrobiły wcześniejsze straty i wzrosły po zamknięciu sesji. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na złagodzenie napięć geopolitycznych po decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni z Iranem, co wzbudziło nadzieje na spadek cen paliw.

Analitycy z Jefferies stwierdzili, że słabsze perspektywy United wynikają głównie z kosztów paliwa, a pozostałe wyniki spółki pozostały na podobnym poziomie.

Linie lotnicze poinformowały, że ich prognoza opiera się na krzywej cen paliwa lotniczego na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej z 17 kwietnia, ostrzegając, że wyniki mogą osiągnąć górny limit prognoz, jeśli ceny spadną, lub dolny, jeśli wzrosną.

Karuzela na rynku paliw wstrząsa branża lotniczą

Reuters ocenia, że ostrożna prognoza przewoźnika to kolejny sygnał, że szok paliwowy wywołany wojną z Iranem zmienia sytuację ekonomiczną amerykańskiego sektora lotniczego.

Delta Air Lines oraz Alaska Air wycofały całoroczne prognozy finansowe i poinformowały, że dotychczasowe podwyżki cen biletów zrekompensowały jedynie około jednej trzeciej wzrostu kosztów paliwa. Linie wskazują, że wyższe ceny paliwa lotniczego nadal silnie obciążają wyniki. Słabsi finansowo przewoźnicy, tacy jak Spirit Airlines, ponownie zmagają się z problemami.

GE Aerospace, kluczowy dostawca dla linii lotniczych, również ostrzegł, że utrzymujące się wysokie ceny ropy naftowej coraz bardziej komplikują sytuację jego klientów.

Korekta prognozy wyników United Airlines

United poinformowało, że spodziewa się skorygowanego zysku na akcję w drugim kwartale w przedziale od 1 do 2 dolarów. Według danych zebranych przez LSEG średni poziom prognozy, wynoszący 1,50 dolara, jest wyraźnie niższy od średnich oczekiwań analityków, które kształtują się na poziomie 2,08 dolara na akcję.

W ujęciu całorocznym spółka prognozuje zysk na akcję w przedziale od 7 do 11 dolarów, wobec rynkowych oczekiwań na poziomie około 9,58 dolara. United poinformowało również, że w bieżącym kwartale spodziewa się zapłacić około 4,30 dolarów za galon paliwa lotniczego, co podkreśla presję wynikającą z wyższych kosztów energii.

Linie lotnicze oceniły, że w drugim kwartale odzyskają jedynie 40–50 proc. wzrostu kosztów paliwa poprzez podwyżki cen biletów i inne działania po stronie przychodów. W trzecim kwartale wskaźnik ten ma wzrosnąć do 70–80 proc., a w czwartym kwartale – do 85–100 proc.

Sugeruje to, że linia lotnicza spodziewa się, iż jej zdolność do pokrycia wyższych kosztów paliwa poprzez ceny biletów i inne środki przychodowe poprawi się z czasem, jednak nie na tyle, aby w pełni zrekompensować ostatni wzrost kosztów w najbliższej przyszłości.

Utrzymujący się pobyt na usługi premium

United odnotowało w pierwszym kwartale skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,19 dolara, przewyższając oczekiwania analityków, które wynosiły 1,07 dolara. Całkowite przychody spółki wzrosły o 10,6 proc. rok do roku, do 14,6 mld dolarów.

Przychody z segmentu premium zwiększyły się o 14 proc. w ujęciu rocznym, podobnie jak przychody korporacyjne, natomiast wpływy z programów lojalnościowych wzrosły o 13 proc., co świadczy o utrzymującej się odporności najbardziej marżowych części działalności.

Jednocześnie wydatki na paliwo wzrosły w trakcie kwartału o 340 mln dolarów, czyli o 12,6 proc. rok do roku. United poinformowało również, że w trzecim i czwartym kwartale spodziewa się utrzymania zdolności przewozowych na dotychczasowym poziomie lub ich wzrostu o maksymalnie 2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, co wskazuje na bardziej powściągliwe podejście do wzrostu w celu ochrony marż.

Linie lotnicze poinformowały, że zamierzają zachować elastyczność w zakresie oferowania, dokonując dalszych cięć lub zwiększania liczby miejsc w zależności od popytu.

United Airlines to jedna z czterech największych linii lotniczych USA.

