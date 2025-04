Unijny komisarz o rozmowach z USA. Ostrzega Chiny

Unijny komisarz do spraw gospodarki Valdis Dombrovskis po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem skarbu Scottem Bessentem powiedział, że rozmowy z USA "nie są jeszcze w zbyt dojrzałej fazie". - Wciąż potrzeba wiele pracy, by dojść do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi i uniknąć wzajemnych ceł - podkreślał. Dombrovskis zabrał głos także w sprawie działań Chin.

Unijny komisarz podsumował swoją wizytę w Waszyngtonie z okazji spotkań wiosennych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, podczas której w piątek spotkał się również z sekretarzem skarbu USA Scottem Bessentem.

"Wiele pracy" w sprawie porozumienia handlowego UE-USA

Dombrovskis przyznał, że rozmowy nad porozumieniem handlowym z USA w celu zniesienia nałożonych przez Donalda Trumpa ceł "nie są jeszcze w dojrzałej fazie" i wymagają "wiele pracy". Sugerował przy tym, że oczekuje od USA większej jasności co do tego, czego chce Ameryka. Wyraził jednak nadzieję, że uda się zawrzeć układ przed wygaśnięciem zawieszenia ceł w lipcu.

Komisarz przekonywał jednak, że jeśli strony nie dojdą do porozumienia, UE jest gotowa na nie odpowiedzieć i zaznaczył, że Bruksela chce doprowadzić do zniesienia nie tylko ceł wprowadzonych 2 kwietnia w wysokości 20 proc., ale także 25-proc. ceł na stal, aluminium i auta. Zaznaczył też, że negatywne efekty taryf będą dotkliwsze dla USA, niż dla UE, szacując ich koszt na 0,8 proc. PKB USA w 2025 i 1,3 porc. w 2026 r. i tylko 0,2 proc. PKB Unii.

Łotysz stwierdził, że państwa UE są gotowe zwiększyć import amerykańskiego gazu LNG i zaoferowały obniżenie do zera ceł na produkty przemysłowe. Przyznał jednak, że chociaż Amerykanie wykazali tym "pewne zainteresowanie", to chcą też rozmawiać o innych obszarach, których nie ujawnił. Zaznaczył jednak, że nie do negocjacji jest podnoszona przez Amerykanów kwestia podatku VAT, który według Trumpa miałby stanowić barierę handlową.

"Dodatkowy impet" dla relacji handlowych

Pytany przez PAP o to, czy decyzje amerykańskich władz przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania handlem z Unią Europejską, urzędnik potwierdził, że cła Trumpa dały "dodatkowy impet" pogłębieniem relacji handlowych, a także inwestycji w UE ze strony innych państw.

Zaznaczył, że UE uzgodniła już warunki umowy handlowej z Mercosurem, Meksykiem, a negocjacje trwają obecnie m.in. z Indiami, Indonezją, Tajlandią czy Filipinami, a pogłębienia obecnych umów chcą też Kanada i Wielka Brytania.

- My ze strony UE jesteśmy zainteresowani też dywersyfikacją handlu, również jako sposobem na wzmocnienie odporności naszej gospodarki, a także jako sposobem na zachowanie opartego na zasadach międzynarodowego systemu handlowego - powiedział komisarz.

Dombrovskis ostrzegł jednocześnie Chiny, by - odcięte cłami od amerykańskiego rynku - nie zaczynały "zalewać innych rynków tymi towarami, co może doprowadzić do zakłóceń i odpowiednich kroków odwetowych".

Dombrovskis o wojnie w Ukrainie

Łotewski komisarz mówił, że podczas rozmów w Waszyngtonie poruszył też kwestię wojny w Ukrainie, naciskając na to, że wynegocjowane porozumienie pokojowe musi zapewnić pokój, który będzie "sprawiedliwy i trwały, a nie tylko taki, który pozwoliłby Rosji na przegrupowanie się i kontynuowanie agresji po przerwie".

Powiedział też, że podczas rozmów z ukraińskim ministrem finansów Serhijem Marczenką rozmawiał o dalszym wsparciu finansowym Ukrainy i scenariuszach na 2026 r. Zadeklarował przy tym, że UE jest gotowa dalej wspierać Ukrainę "politycznie, finansowo i wojskowo".

Autorka/Autor:mp/dap

Źródło: PAP