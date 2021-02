Unia produkuje coraz więcej śmieci. Polacy i Rumuni wytwarzają ich najmniej

W 2019 roku w krajach Unii Europejskiej wytworzono prawie 225 milionów ton odpadów komunalnych – podał urząd statystyczny Eurostat. Oznacza to niewielki wzrost w przeliczeniu na jedną osobę – z 495 kilogramów w 2018 roku do 502 kilogramów w 2019 roku. Polska znalazła się pod koniec zestawienia, wytwarzając relatywnie najmniej śmieci.

Z danych Eurostatu wynika, że najwięcej odpadów komunalnych na osobę spośród państw członkowskich UE wytworzyła Dania - 844 kg. Inne kraje, które wytworzyły ponad 600 kg odpadów komunalnych per capita, to Luksemburg - 791 kg, Malta - 694 kg, Cypr - 642 kg i Niemcy - 609 kg.

Zestawienie zamyka Rumunia, która w 2019 roku wyprodukowała 280 kg odpadów komunalnych na osobę. Polska znalazła się na drugim miejscu od końca - 336 kg. Dwa inne kraje członkowskie, które również wygenerowały mniej niż 400 kg śmieci na osobę, to Estonia - 369 kg i Węgry - 387 kg.

Rekordowy poziom recyklingu

Z danych Eurostatu wynika, że ilość odpadów poddanych recyklingowi osiągnęła w 2019 roku nowy rekord. W ciągu ostatnich lat ilość odpadów poddanych recyklingowi i kompostowaniu wzrosła prawie trzykrotnie z 37 mln ton (87 kg na osobę) w 1995 roku do 107 mln ton (239 kg na osobę) w 2019 roku.

Od 1995 roku ilość spalanych odpadów komunalnych w UE podwoiła się z 30 mln ton (70 kg na osobę) do 60 mln ton (134 kg na osobę) w 2019 roku.

Chociaż generowanych jest nieco więcej odpadów, to całkowita ilość odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach w UE zmniejszyła się od 1995 roku o ponad połowę: ze 121 mln ton (286 kg na osobę) w 1995 roku do 54 mln ton (120 kg na osobę) w 2019 roku. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski uchwalił strategię niezbędną do transformacji zasady "biorę-przetwarzam-wyrzucam" w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Strategia jest odpowiedzią na przyjęty w 2020 roku przez Komisję Europejską plan działania, który przewiduje osiągnięcie najpóźniej w 2050 roku w pełni obiegowej gospodarki unijnej, "neutralnej emisyjnie, zrównoważonej i wolnej od szkodliwych zanieczyszczeń".