Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów

Ołeh Biłecki: jest nowy szef biura Zełenskiego, który ma już "nowe zadania" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Unijny obszar roamingu został utworzony w 2017 r. i w obecnym kształcie będzie kontynuowany co najmniej do 2032 r. Gwarantuje on, że mieszkańcy UE podróżujący do innych państw członkowskich płacą za korzystanie z telefonów komórkowych tyle samo, co we własnym kraju.

Ukraina i Mołdawia bez dodatkowych opłat za połączenia telefoniczne

1 stycznia 2026 r. do unijnego obszaru "Roam Like at Home" dołączyły Ukraina i Mołdawia. Oznacza to, że na terytorium państw UE osoby posiadające numery telefonów z tych dwóch krajów mogą wykonywać połączenia telefoniczne, wysyłać wiadomości SMS i korzystać z danych komórkowych bez dodatkowych opłat. Na rozszerzeniu tego obszaru skorzystają także obywatele UE przebywający w Ukrainie i Mołdawii.

Kraje unijne podjęły decyzję o zniesieniu opłat roamingowych dla Ukrainy i Mołdawii w lipcu 2025 r.

Oba państwa zabiegają o wejście do UE. Po uzyskaniu formalnego statusu kraju kandydującego w czerwcu 2022 r. i rozpoczęciu rozmów akcesyjnych w czerwcu 2024 r. Ukraina i Mołdawia muszą przejść złożony proces dostosowywania się do prawa UE w 33 rozdziałach zgrupowanych w sześciu tzw. klastrach negocjacyjnych. Formalne rozpoczęcie tego procesu blokują Węgry, ale prace są kontynuowane na poziomie technicznym.

Państwa należące do "Roam Like at Home"

Do unijnego obszaru "Roam Like at Home" należą - poza państwami członkowskimi UE, a od 1 stycznia br. także Ukrainą i Mołdawią - Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Do 2021 r. była w nim także Wielka Brytania. W związku z wyjściem tego kraju z Unii zasady "Roam Like at Home" nie obowiązują już automatycznie użytkowników z Wielkiej Brytanii podróżujących po UE ani obywateli UE odwiedzających Wielką Brytanię. Opłaty mogą być więc wyższe, chociaż część operatorów wciąż nalicza niższe opłaty

OGLĄDAJ: TVN24 HD