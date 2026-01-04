Logo TVN24
Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów

shutterstock_2590297377 Zbliżenie kobiety siedzącej przy drewnianym stole za pomocą telefonu komórkowego w kawiarni, dotknięcie palcem ekranu telefonu.
Ołeh Biłecki: jest nowy szef biura Zełenskiego, który ma już "nowe zadania"
Źródło: TVN24
Od 2026 roku właściciele ukraińskich i mołdawskich numerów telefonicznych będą mogli korzystać z usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej bez dodatkowych kosztów. Komisja Europejska podała w niedzielę, że objęcie Ukrainy i Mołdawii unijnym roamingiem zbliża te państwa do członkostwa w Unii Europejskiej.

Unijny obszar roamingu został utworzony w 2017 r. i w obecnym kształcie będzie kontynuowany co najmniej do 2032 r. Gwarantuje on, że mieszkańcy UE podróżujący do innych państw członkowskich płacą za korzystanie z telefonów komórkowych tyle samo, co we własnym kraju.

Ciąg dalszy zmian w rządzie Ukrainy. Zełenski wskazał kolejną osobę
Ukraina i Mołdawia bez dodatkowych opłat za połączenia telefoniczne

1 stycznia 2026 r. do unijnego obszaru "Roam Like at Home" dołączyły Ukraina i Mołdawia. Oznacza to, że na terytorium państw UE osoby posiadające numery telefonów z tych dwóch krajów mogą wykonywać połączenia telefoniczne, wysyłać wiadomości SMS i korzystać z danych komórkowych bez dodatkowych opłat. Na rozszerzeniu tego obszaru skorzystają także obywatele UE przebywający w Ukrainie i Mołdawii.

Cyberzagrożenia w 2026 roku. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana do oszustw
Kraje unijne podjęły decyzję o zniesieniu opłat roamingowych dla Ukrainy i Mołdawii w lipcu 2025 r.

Oba państwa zabiegają o wejście do UE. Po uzyskaniu formalnego statusu kraju kandydującego w czerwcu 2022 r. i rozpoczęciu rozmów akcesyjnych w czerwcu 2024 r. Ukraina i Mołdawia muszą przejść złożony proces dostosowywania się do prawa UE w 33 rozdziałach zgrupowanych w sześciu tzw. klastrach negocjacyjnych. Formalne rozpoczęcie tego procesu blokują Węgry, ale prace są kontynuowane na poziomie technicznym.

Państwa należące do "Roam Like at Home"

Do unijnego obszaru "Roam Like at Home" należą - poza państwami członkowskimi UE, a od 1 stycznia br. także Ukrainą i Mołdawią - Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Do 2021 r. była w nim także Wielka Brytania. W związku z wyjściem tego kraju z Unii zasady "Roam Like at Home" nie obowiązują już automatycznie użytkowników z Wielkiej Brytanii podróżujących po UE ani obywateli UE odwiedzających Wielką Brytanię. Opłaty mogą być więc wyższe, chociaż część operatorów wciąż nalicza niższe opłaty

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

MołdawiaUkrainaUnia Europejska
