Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

UE wzmocni obecność na Grenlandii. "Potężny, europejski impuls"

Ursula von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Jak zostanie rozwiązana sprawa Grenlandii? "Mam nadzieję, że w drodze polubownej"
Źródło: Kropka nad i TVN24
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w środę o planowanym "potężnym, europejskim impulsie inwestycyjnym" na Grenlandii. Drugim kluczowym elementem strategii będzie zacieśnienie współpracy obronnej związanej z wyspą.

W czasie porannej debaty w Strasburgu przewodnicząca KE najwięcej miejsca w swoim przemówieniu poświęciła Grenlandii. Jej zdaniem nie może ona być postrzegana wyłącznie przez pryzmat geopolityki i surowców.

- Grenlandia nie jest tylko terytorium położonym w kluczowym regionie na mapie świata, ziemią bogatą w surowce krytyczne czy strategicznym punktem na powstających globalnych szlakach morskich. Przede wszystkim jest domem wolnego i suwerennego narodu - zaznaczyła.

Podkreśliła, że UE i USA są zgodne co do konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w Arktyce. - Zgadzamy się z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi co do potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa regionu arktycznego. Nie tylko jesteśmy w tej sprawie zgodni, ale też pracujemy razem, w szczególności w ramach NATO - oświadczyła.

Jako przykłady takiej współpracy podała projekty dotyczące lodołamaczy oraz ćwiczenia wojskowe. - Na przykład Finlandia współpracuje z USA przy lodołamaczach, kluczowym elemencie operacji na Dalekiej Północy - powiedziała. Dodała, że przeprowadzone jesienią ub.r. pod dowództwem Danii ćwiczenia Arctic Light w ramach NATO były kluczowe dla wzmocnienia gotowości państw Sojuszu w Arktyce.

Czytaj też: Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy

Cła USA są "błędne"

Szefowa KE ostrzegła jednocześnie przed eskalacją napięć między sojusznikami. - Jesteśmy zgodni, pracujemy razem i mamy tę samą ocenę strategiczną bezpieczeństwa Arktyki. I właśnie dlatego proponowane [przez USA - red.] dodatkowe cła są po prostu błędne - oceniła. Jej zdaniem „wpadnięcie w niebezpieczną spiralę między sojusznikami tylko ośmieliłoby tych przeciwników, których obie strony chcą trzymać z dala od naszego strategicznego krajobrazu”.

Prezydent USA Donald Trump zagroził w sobotę nałożeniem ceł na towary z ośmiu krajów członkowskich NATO - Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii - które wysłały niewielkie grupy żołnierzy na Grenlandię, terytorium autonomiczne Danii, aby wzięli udział w ćwiczeniach wojskowych.

Von der Leyen zapowiedziała, że europejscy liderzy w tym tygodniu będą rozmawiać o wspólnej odpowiedzi. - Jesteśmy na rozdrożu. Europa preferuje dialog i rozwiązania, ale jesteśmy w pełni przygotowani do działania, jeśli zajdzie taka potrzeba, z jednością, pilnością i determinacją - powiedziała.

Nowe inwestycje na Grenlandii

Przewodnicząca KE przedstawiła też elementy europejskiej strategii wobec Arktyki. Jak wyjaśniła, pierwszym filarem będzie "potężny europejski impuls inwestycyjny w Grenlandii, który ma wesprzeć gospodarkę i infrastrukturę wyspy". - W kolejnym europejskim budżecie zaproponowaliśmy już podwojenie naszego wsparcia finansowego. Ale musimy zrobić więcej i musimy zrobić to szybciej - podkreśliła.

Drugim filarem ma być pogłębienie współpracy obronnej. - Powinniśmy wykorzystać wzrost wydatków obronnych na sprzęt przystosowany do warunków arktycznych - powiedziała, wskazując na potrzebę wzmacniania współpracy z USA oraz partnerami takimi jak Wielka Brytania, Kanada, Norwegia i Islandia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
Karol Nawrocki, debata w Davos
Nawrocki w Davos: patrzę na Grenlandię jako na punkt strategiczny
TVN24
Protesty przeciwko ICE w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Donalda Trumpa, Atlanta
Raport: to nie USA najbardziej zyskują wpływy dzięki Trumpowi
TVN24

Odnosząc się do wojny Rosji przeciw Ukrainie, von der Leyen powiedziała, że pozostaje ona kluczowym wyzwaniem dla bezpieczeństwa Europy.

- Nasze europejskie bezpieczeństwo i nasza europejska niezależność zależą od tego, co wydarzy się dalej - powiedziała. Zaznaczyła, że choć "rozmowy pokojowe trwają i uznajemy wysiłki Stanów Zjednoczonych", to "wraz z ich intensyfikacją nasilają się również rosyjskie ataki".

Szefowa KE przypomniała, że na ostatnim szczycie UE uzgodniono pożyczkę w wysokości 90 mld euro na wsparcie Ukrainy. - Europa wzięła na siebie jasną odpowiedzialność za potrzeby Ukrainy zarówno cywilne, jak i wojskowe. 90 miliardów euro pokazuje nasze niezachwiane zaangażowanie i solidarność. Będziemy stać przy Ukrainie, aż do sprawiedliwego i trwałego pokoju - podsumowała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Udostępnij:
TAGI:
GrenlandiaUnia EuropejskaUrsula von der Leyen
Zobacz także:
złoto inwestycyjne
Złoto z nowymi rekordami. Rynki reagują na eskalację napięć
Rynki
TSUE
Umowa z Mercosurem. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego
Ze świata
shutterstock_2466205459
ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów
Z kraju
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
Ze świata
shutterstock_2462417869
Karnety na siłownie pod lupą. Urząd stawia zarzuty
Z kraju
Donald Trump
Davos stoi przed dwoma problemami. Trump może być tym łatwiejszym
Ze świata
Andrzej Domański
Minister finansów w Davos: nikt nas nie podzieli
Ze świata
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Kluczowy raport i słowa prezydenta. Burzliwy dzień na rynkach ropy
Rynki
flaga wenezuela trump shutterstock_2704623885
"Nie widzieliśmy jeszcze czegoś podobnego"
Ze świata
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Najgorszy dzień od miesięcy. Czerwono na Wall Street
Rynki
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
Z kraju
Eurojackpot
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
smartfon w ręce kobiety
Dostawcy "wysokiego ryzyka". Nowa propozycja Brukseli
Sebastien Lecornu
"Najmniej złe wyjście". Premier sięga po ryzykowny mechanizm
Ze świata
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
Najwyższy stopień alertu. Fale sięgają siedmiu metrów
Ze świata
shutterstock_2504436901_1
Ten makaron święci triumfy
Ze świata
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
"Mówił wprost o wielkim sukcesie". Prezes Banku Światowego chwali Polskę
Ze świata
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Uderza w rynek pracy jak "tsunami". Niepokój rośnie
Tech
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Złoty pod wpływem politycznych napięć. "Niekorzystny splot czynników"
Pieniądze
Donald Trump
Europa wstrzymuje umowę handlową z USA
Ze świata
kongo gory afryka shutterstock_2151519291
Kluczowe minerały na tacy. Wysłali ofertę do USA
Ze świata
Karol Nawrocki
"Fundamentalnie nie zgadzam się z argumentacją prezydenta"
Z kraju
shutterstock_2326465191
Od lutego więcej płatnych dróg w Polsce
Moto
shutterstock_2384624527
Gigant zmienia kierunek i "wraca do formy"
Tech
forum-0426687457
Polska w "elitarnej dziesiątce"
Z kraju
szkola smartfon uczen uczennica uczniowie shutterstock_2705779833
"Poważne obawy rodziców". Wielka Brytania rozważa wprowadzenie zakazu
Tech
shutterstock_2258586657
Wysyłają poradniki na wypadek wojny. "Broszura dla firm"
Kim Dzong Un defilada
Na oczach podwładnych. Ostentacyjne usunięcie urzędnika przez Kim Dzong Una
Ze świata
shutterstock_2507781763
Orlen: odkryto nowe złoże gazu ziemnego
Z kraju
shutterstock_2156725749
Zlikwidowano ponad 100 tysięcy etatów. "Skala cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii"
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica