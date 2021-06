Jest porozumienie UE-USA w sprawie zakończenia blisko 17-letniego sporu

- Zamiast walczyć z jednym z naszych najbliższych sojuszników, w końcu łączymy siły przeciwko wspólnemu zagrożeniu – poinformowała we wtorek w Brukseli przedstawicielka USA ds. handlu Katherine Tai. Dodała, że obie strony porozumiały się w sprawie pięcioletniej umowy zawieszającej cła. Jak mówiła, mogą one jednak być przywrócone, jeśli amerykańskie firmy nie będą w stanie "uczciwie konkurować" z firmami z Europy.

- To spotkanie rozpoczęło się przełomem w sprawie lotnictwa. To naprawdę otwiera nowy rozdział w naszych stosunkach, ponieważ przechodzimy od sporów sądowych do współpracy w zakresie lotnictwa po 17 latach sporów – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, cytowana przez Agencję Reutera.